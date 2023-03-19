Рогов: ВСУ провели разведку боем в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Украинская техника была полностью уничтожена, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ предприняли попытку разведку боем в Запорожской области, в пригороде Орехова. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отмечая, что ВС России отбили атаку противника.

«Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в южном, юго-восточном районе пригорода Орехова», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что российские солдаты успешно отразили атаку, уничтожив всю технику противника. ВСУ потеряли десять бойцов. Рогов заключил, что с момента предыдущей разведки боем прошло три дня.

Ранее сообщалось, что ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. ВСУ планируют начать весенние наступление в Запорожской области через Пологи, Токмак, Мелитополь, Азовское и Бердянск. Военкор URA.RU отметил, что армия России готова к наступлению украинских бойцов на этом направлении.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ВСУ предприняли попытку разведку боем в Запорожской области, в пригороде Орехова. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отмечая, что ВС России отбили атаку противника. «Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в южном, юго-восточном районе пригорода Орехова», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что российские солдаты успешно отразили атаку, уничтожив всю технику противника. ВСУ потеряли десять бойцов. Рогов заключил, что с момента предыдущей разведки боем прошло три дня. Ранее сообщалось, что ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. ВСУ планируют начать весенние наступление в Запорожской области через Пологи, Токмак, Мелитополь, Азовское и Бердянск. Военкор URA.RU отметил, что армия России готова к наступлению украинских бойцов на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...