Рогов: ВСУ провели разведку боем в Запорожской области

19 марта 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Украинская техника была полностью уничтожена, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ предприняли попытку разведку боем в Запорожской области, в пригороде Орехова. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отмечая, что ВС России отбили атаку противника. «Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в южном, юго-восточном районе пригорода Орехова», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что российские солдаты успешно отразили атаку, уничтожив всю технику противника. ВСУ потеряли десять бойцов. Рогов заключил, что с момента предыдущей разведки боем прошло три дня. Ранее сообщалось, что ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. ВСУ планируют начать весенние наступление в Запорожской области через Пологи, Токмак, Мелитополь, Азовское и Бердянск. Военкор URA.RU отметил, что армия России готова к наступлению украинских бойцов на этом направлении.

Бойцы ВСУ предприняли попытку разведку боем в Запорожской области, в пригороде Орехова. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отмечая, что ВС России отбили атаку противника. «Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в южном, юго-восточном районе пригорода Орехова», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что российские солдаты успешно отразили атаку, уничтожив всю технику противника. ВСУ потеряли десять бойцов. Рогов заключил, что с момента предыдущей разведки боем прошло три дня. Ранее сообщалось, что ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. ВСУ планируют начать весенние наступление в Запорожской области через Пологи, Токмак, Мелитополь, Азовское и Бердянск. Военкор URA.RU отметил, что армия России готова к наступлению украинских бойцов на этом направлении.