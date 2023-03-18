На челябинской дороге в аварии пострадали водитель «Лады» и малолетний пассажир

На автодороге под Магнитогорском в Челябинской области в аварии пострадали водитель «Лады» и его малолетний пассажир. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции по региону.
«Сегодня, 19.03.2023 года в 19:20 в Агаповском районе, на 5 км автодороги „Магнитогорск-Кизил-Сибай“, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля „Лада Гранта“ и несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения получили травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.