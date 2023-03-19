Мэр Челябинска поручила дорожникам откачивать воду из мест подтоплений

Сейчас бригады по откачке воды работают в круглосуточном режиме
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила дорожникам откачивать воду из мест подтоплений. Об этом глава города распорядилась 20 марта на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.
«Планируется плановое таяние снега, из мест подтоплений нужно срочно воду откачивать. За апрель месяц мы должны навести этот порядок», — сообщила мэр.
На данный момент челябинские дорожники работают в круглосуточном режиме. Заявлений из частного сектора по поводу подтоплений нет.
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