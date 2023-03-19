19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Мэр Челябинска поручила дорожникам откачивать воду из мест подтоплений

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, котова наталья
Сейчас бригады по откачке воды работают в круглосуточном режиме Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила дорожникам откачивать воду из мест подтоплений. Об этом глава города распорядилась 20 марта на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«Планируется плановое таяние снега, из мест подтоплений нужно срочно воду откачивать. За апрель месяц мы должны навести этот порядок», — сообщила мэр.

На данный момент челябинские дорожники работают в круглосуточном режиме. Заявлений из частного сектора по поводу подтоплений нет.

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Мэр Челябинска Наталья Котова поручила дорожникам откачивать воду из мест подтоплений. Об этом глава города распорядилась 20 марта на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU. «Планируется плановое таяние снега, из мест подтоплений нужно срочно воду откачивать. За апрель месяц мы должны навести этот порядок», — сообщила мэр. На данный момент челябинские дорожники работают в круглосуточном режиме. Заявлений из частного сектора по поводу подтоплений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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