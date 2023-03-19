Беременную пермячку лечили с помощью радиоактивного препарата

20 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Несмотря на лечение опасным для здоровья препаратом, роды для пермячки прошли благополучно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми беременную женщину лечили с применением препаратов радиоактивного йода. В медучреждении, где проводилась процедура, не знали о беременности пациентки, поскольку не проводили полноценное обследование. Горожанка обратилась в суд, который решил возместить ей моральный вред. Об этом говорится на сайте компании «Медико-правовая коллеги», которая представляла интересы истицы в суде. «В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение гражданского дела жительницы Перми, которой во время беременности для лечения заболевания щитовидной железы применялись препараты радиоактивного йода. Наличие беременности не было установлено врачами городской больницы из-за неполноценного обследования пациентки», — говорится на сайте компании. Юристы отмечают, что применение радиоактивного йода абсолютно противопоказанного при беременности. Несмотря на это роды женщины, которая проходила лечение щитовидной железы, «прошли относительно благоприятно без достоверно установленных негативных последствий для ребенка». Краевой суд вынес решение о выплате пермячке 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В Перми беременную женщину лечили с применением препаратов радиоактивного йода. В медучреждении, где проводилась процедура, не знали о беременности пациентки, поскольку не проводили полноценное обследование. Горожанка обратилась в суд, который решил возместить ей моральный вред. Об этом говорится на сайте компании «Медико-правовая коллеги», которая представляла интересы истицы в суде. «В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение гражданского дела жительницы Перми, которой во время беременности для лечения заболевания щитовидной железы применялись препараты радиоактивного йода. Наличие беременности не было установлено врачами городской больницы из-за неполноценного обследования пациентки», — говорится на сайте компании. Юристы отмечают, что применение радиоактивного йода абсолютно противопоказанного при беременности. Несмотря на это роды женщины, которая проходила лечение щитовидной железы, «прошли относительно благоприятно без достоверно установленных негативных последствий для ребенка». Краевой суд вынес решение о выплате пермячке 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.