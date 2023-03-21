Участника СВО не пустили в челябинский караоке-бар из-за военной формы

В Магнитогорске (Челябинская область) участника спецоперации не пустили в караоке-бар из-за военной формы. На это в социальных сетях пожаловалась возмущенная сестра бойца. В самом заведении URA.RU сообщили, что в клубе действует жесткий дресс-код.
«Мой братишка приехал в отпуск из зоны СВО, и он был в военной форме, когда мы поехали в клуб „Молли“, там ребята нас пустили потанцевать. После закрытия клуба спустились в караоке-бар Soloway, охранник выходит и говорит — с вас 5 тысяч рублей за форму и проходите. Брат хотел оплатить, но меня понесло, там начался переполох, они вызвали Росгвардию, хотя возмущалась только я», — рассказала историю Минзаля М. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам жительницы Магнитогорска, в баре были болельщики «Авангарда», они все вышли и были просто удивлены происходящим. Она отметила, что офицеры российской армии имеют право на отдых и магнитогорцам не стоит «бояться людей в форме».
«У нас в правилах четко прописано — ни в спортивной форме, ни в милитаристской форме в караоке-бар мы никого не пускаем. Таковы правила. Что касается того, что мы якобы требовали денег с участника СВО за вход, то это бред, информацию данную не подтверждаем», — прокомментировали URA.RU ситуацию в караоке-клубе SoloWay.
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