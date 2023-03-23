Власти ХМАО подняли зарплаты бюджетникам

24 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Правительство Югры повысит зарплату бюджетникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО утвердили план мероприятий по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Работникам государственных учреждения повысят зарплату с 1 октября 2023 года. Информация об увеличении фондов оплаты труда на 5,5% опубликована на сайте правительства. «Утвержден план мероприятий по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 21 февраля 2023 года, перечня поручений главы государства от 15 марта 2023 года. Среди мероприятий повышение заработной платы работникам государственных учреждений автономного округа (увеличение фондов оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года)», — указано в публикации. Распоряжение одобрено единогласно на заседании правительства Югры. Властям муниципалитетов рекомендовано утвердить планы мероприятий по реализации программы до 30 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО одобрило бюджетный кредит Ханты-Мансийску. Муниципалитет получит 120 миллионов рублей.

Власти ХМАО утвердили план мероприятий по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Работникам государственных учреждения повысят зарплату с 1 октября 2023 года. Информация об увеличении фондов оплаты труда на 5,5% опубликована на сайте правительства. «Утвержден план мероприятий по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 21 февраля 2023 года, перечня поручений главы государства от 15 марта 2023 года. Среди мероприятий повышение заработной платы работникам государственных учреждений автономного округа (увеличение фондов оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года)», — указано в публикации. Распоряжение одобрено единогласно на заседании правительства Югры. Властям муниципалитетов рекомендовано утвердить планы мероприятий по реализации программы до 30 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО одобрило бюджетный кредит Ханты-Мансийску. Муниципалитет получит 120 миллионов рублей.