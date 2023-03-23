23 марта 2023

Власти ХМАО одобрили Ханты-Мансийску второй бюджетный кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, документы, документы к заседанию
Решение принято единогласно на заседании правительства Югры Фото:

Власти ХМАО единогласно одобрили выделение бюджетного кредита окружной столице в размере 120 миллионов рублей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства.

«Предоставить бюджетный кредит из бюджета ХМАО муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск в сумме 120 миллионов рублей. Постановление во внесенной редакции принято единогласно», — указано в документе.

Согласно условиям, указанным в постановлении, бюджетный кредит выдан муниципалитету сроком на три года. Ханты-Мансийск получил средства под 0,1 процента годовых. Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета.

Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск получил бюджетный кредит в размере 200 миллионов рублей. Средства также планируется направить на финансирование дефицита.

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Власти ХМАО единогласно одобрили выделение бюджетного кредита окружной столице в размере 120 миллионов рублей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства. «Предоставить бюджетный кредит из бюджета ХМАО муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск в сумме 120 миллионов рублей. Постановление во внесенной редакции принято единогласно», — указано в документе. Согласно условиям, указанным в постановлении, бюджетный кредит выдан муниципалитету сроком на три года. Ханты-Мансийск получил средства под 0,1 процента годовых. Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск получил бюджетный кредит в размере 200 миллионов рублей. Средства также планируется направить на финансирование дефицита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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