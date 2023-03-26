26 марта 2023
25 марта 2023

В Екатеринбурге отказались от конкурса на строительство опасной лаборатории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врач
Санврачи отменили поиск подрядчика на строительство лаборатории Фото:

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Информация об этом появилась в документации тендера на госзакупках.

«… отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме на строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, город Екатеринбург», — говорится в решении, подписанном главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергеем Романовым.

Ранее URA.RU сообщало, что здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге планировали построить на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. По проекту, площадь здания составляет 5466 квадратных метров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Информация об этом появилась в документации тендера на госзакупках. «… отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме на строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, город Екатеринбург», — говорится в решении, подписанном главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергеем Романовым. Ранее URA.RU сообщало, что здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге планировали построить на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. По проекту, площадь здания составляет 5466 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...