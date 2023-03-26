В Екатеринбурге отказались от конкурса на строительство опасной лаборатории

27 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Санврачи отменили поиск подрядчика на строительство лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Информация об этом появилась в документации тендера на госзакупках. «… отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме на строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, город Екатеринбург», — говорится в решении, подписанном главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергеем Романовым. Ранее URA.RU сообщало, что здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге планировали построить на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. По проекту, площадь здания составляет 5466 квадратных метров.

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Информация об этом появилась в документации тендера на госзакупках. «… отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме на строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, город Екатеринбург», — говорится в решении, подписанном главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергеем Романовым. Ранее URA.RU сообщало, что здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге планировали построить на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. По проекту, площадь здания составляет 5466 квадратных метров.