В Екатеринбурге лабораторию с опасными вирусами построят между прокуратурой и храмом

16 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Лаборатория по изучению опасных инфекция появится в центре Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге построят на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. Информация об этом содержится в техническом задании на проект, опубликованном на сайте госзакупок. «К заданию на проектирование прилагаются — земельный участок объекта капитального строительства […] по адресу улица Розы Люксембург, 54», — говорится в документе. Напротив стоит Троицкий собор, рядом также находится прокуратура. Согласно данным кадастровой карты, площадь участка, где построят лабораторию, составляет 7379 квадратных метров. Площадь девятиэтажной лаборатории составит 5466 квадратных метров. Подрядчик должен начать работы в мае 2023 года, а закончить строительство в декабре 2024 года. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья» на лабораторию выделят 1,5 млрд рублей. Сотрудники лаборатории будут заниматься исследованием проб биоматериала и окружающей среды на выявление инфекционных болезней.

Здание девятиэтажной лаборатории по изучению опасных и неизвестных инфекций в Екатеринбурге построят на Розы Люксембург, 54 — рядом с прокуратурой и напротив Троицкого собора. Информация об этом содержится в техническом задании на проект, опубликованном на сайте госзакупок. «К заданию на проектирование прилагаются — земельный участок объекта капитального строительства […] по адресу улица Розы Люксембург, 54», — говорится в документе. Напротив стоит Троицкий собор, рядом также находится прокуратура. Согласно данным кадастровой карты, площадь участка, где построят лабораторию, составляет 7379 квадратных метров. Площадь девятиэтажной лаборатории составит 5466 квадратных метров. Подрядчик должен начать работы в мае 2023 года, а закончить строительство в декабре 2024 года. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья» на лабораторию выделят 1,5 млрд рублей. Сотрудники лаборатории будут заниматься исследованием проб биоматериала и окружающей среды на выявление инфекционных болезней.