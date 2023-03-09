09 марта 2023

Рыбак из ХМАО проделал трудный путь ради хорошего улова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, улов, рыба
Рыбак Олег Дубровин рассказал о хорошем улове на озере, до которого с трудом добрался Фото:

В ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

«Одно из озер в ХМАО удивило своими окунями и щуками и их дерзкими поклевками. Ехали на машине долго, а потом еще по пухлому свежему снегу на снегоходе по целине, пару раз пришлось выкапывать снегоход, но овчинка стоила выделки», — написал Олег Дубровин в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети.

Он написал, что на озере окунь клевал чуть ли не каждую минуту, и предположил, что щука не могла протолкнуться через окуней. Но щуку он все-таки вытащил, ее он поймал на спиннинг.

«Что за озеро чудесное?» — поинтересовался в комментариях Ринат. «Пинталор, скорее всего», — предположил Альберт. «Геолокацию в личку, пожалуйста», — попросил Рустам.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО рассказал о хорошей рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней.

Олег Дубровин со щукой
Фото:
Олег Дубровин с крупными окунями
Фото:

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В ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход, сообщил он в соцсети «ВКонтакте». «Одно из озер в ХМАО удивило своими окунями и щуками и их дерзкими поклевками. Ехали на машине долго, а потом еще по пухлому свежему снегу на снегоходе по целине, пару раз пришлось выкапывать снегоход, но овчинка стоила выделки», — написал Олег Дубровин в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети. Он написал, что на озере окунь клевал чуть ли не каждую минуту, и предположил, что щука не могла протолкнуться через окуней. Но щуку он все-таки вытащил, ее он поймал на спиннинг. «Что за озеро чудесное?» — поинтересовался в комментариях Ринат. «Пинталор, скорее всего», — предположил Альберт. «Геолокацию в личку, пожалуйста», — попросил Рустам. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО рассказал о хорошей рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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