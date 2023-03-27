СК в ХМАО возбудили уголовное дело по жалобе инвалида, который оказался изолирован дома

Власти Нижневартовска заподозрили в халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по жалобе инвалида, проживающего в комнате площадью девять квадратных метров. В пресс-службе СК по ХМАО сообщили, что в ходе расследования проверят действия и решения администрации Нижневартовска, куда мужчина обращался за помощью.

«В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав инвалида, проживающего в комнате площадью девять квадратных метров, которая непригодна для проживания маломобильных граждан. В ходе расследования будут проверены действия и решения должностных лиц администрации города Нижневартовска, куда мужчина ранее обращался с просьбой оказать содействие в вопросе улучшения жилищных условий», — прокомментировали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ. По результатам проверки, которую поручил провести председатель СКР Александр Бастрыкин, были выявлены признаки халатности должностных лиц. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Ранее URA.RU писало о том, что делом инвалида, который оказался изолирован дома, заинтересовался Бастрыкин. Мужчина проживает в общежитии, не может выйти на улицу, воспользоваться общей кухней, санузлом и душевой комнатой, так как они размещены на других этажах дома, не оборудованного для проживания маломобильных граждан.