Реабилитолог допустил возвращение Костомарова в спорт

28 марта 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров должен пройти длительный процесс восстановления, сказал Константин Терновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Возвращение фигуриста Романа Костомарова в спорт не исключено, даже после всех пережитых им ампутаций. Такое предположение сделал заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По его словам, бионические протезы способны дать олимпийскому чемпиону такую возможность. «Сможет ли Костомаров снова заниматься спортом? Все будет завесить от реабилитации, но бионические протезы могут дать такую возможность», — сказал Терновой в интервью для Sport24 . Специалист также отметил, что восстановление — это длительный процесс. По его словам, Костомарова можно будет привлечь к протезированию через три месяца, однако для этого он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации. После этого спортсмену нужно будет обучиться использованию протезов. Костомаров в середине января попал в реанимацию с пневмонией. Тогда он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже из-за осложнений у фигуриста начал прогрессировать некроз тканей, что повлекло ряд хирургических вмешательств. Так, спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук. Накануне стало известно, что врачам удалось остановить отмирание тканей у Костомарова.

Возвращение фигуриста Романа Костомарова в спорт не исключено, даже после всех пережитых им ампутаций. Такое предположение сделал заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По его словам, бионические протезы способны дать олимпийскому чемпиону такую возможность. «Сможет ли Костомаров снова заниматься спортом? Все будет завесить от реабилитации, но бионические протезы могут дать такую возможность», — сказал Терновой в интервью для Sport24. Специалист также отметил, что восстановление — это длительный процесс. По его словам, Костомарова можно будет привлечь к протезированию через три месяца, однако для этого он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации. После этого спортсмену нужно будет обучиться использованию протезов. Костомаров в середине января попал в реанимацию с пневмонией. Тогда он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже из-за осложнений у фигуриста начал прогрессировать некроз тканей, что повлекло ряд хирургических вмешательств. Так, спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук. Накануне стало известно, что врачам удалось остановить отмирание тканей у Костомарова.