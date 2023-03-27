Видеопродакшн из Москвы через ФАС выбил контракт на лыжный марафон ХМАО

Московский видеопродакшн добился через ФАС ХМАО контракта на трансляцию лыжного марафона UGRA SKI. Компания подала жалобу на учреждение окружных властей «Юграмегаспорт» из-за отмены тендера, в котором столичные предприниматели должны были выйти победителями. Об этом URA.RU рассказал продюсер компании Александр Языков.
«Они [ФАС] признали нашу жалобу обоснованной в части первой закупки. И попросили заказчика в лице „Юграмегаспорт“ в скорейшие сроки заключить договор по первой закупке на основании той цены, которую мы предложили по ней», — прокомментировал журналисту агентства Языков. Сейчас компания планирует договориться о трансляции марафона с телеканалом «Матч ТВ».
На тендер по организации трансляции и создании видеоконтента лыжного марафона в Ханты-Мансийске, который пройдет 7—8 апреля, столичная компания заявилась от лица индивидуального предпринимателя Владимира Кудина, который также является руководителем «Телекомпании Перспектива», предложив 2 млн 540 тысяч рублей. Согласно, информации на портале Госзакупок вместе с ними на контракт претендовала окружная телерадиокомпания «Югра», запросившая 3 млн 180 тысяч рублей. Начальную же цену «Юграмегаспорт» установила в 3 млн 395 тысяч. Однако итоги процедуры не были подведены — заказчику потребовалось внести правки в техзадание. А саму закупку опубликовали повторно с новыми требованиями.
«Когда вывесили результаты, было объективно понятно, что мы победили. И вдруг ее [закупку] аннулируют. Такого же не бывает просто так. После того, как они опубликовали второй лот с изменениями в ТЗ, там было все прописано под телеканал местный», — добавляет представитель компании.
В ФАС ХМАО агентству подтвердили, что жалобу московской компании действительно признали обоснованной, а оснований отменять закупку у заказчика не было. «Жалоба предпринимателя обоснована и было решено выдать предписание о возврате процедуры к первой закупке на этапе дальнейшего проведения. Новая закупка будет аннулирована по нашему предписанию», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.
URA.RU также направило официальный запрос в «Югрумегаспорт» с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако на момент публикации новости ответ получен не был.
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