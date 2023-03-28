28 марта 2023
27 марта 2023

Сенатор от ХМАО рассказал о новых возможностях для заключенных. Видео

Сенатор Исаков: заключенные смогут проходить принудительные работы у индивидуальных предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Исаков призвал к гуманизации условий для осужденных Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на очередном заседании комитета Совета Федерации представил федеральный закон, который позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей, а также исключает их конвоирование к месту отбывания таких работ. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Я представил федеральный закон „О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации“ № 202706-8. Изменения, вносимые законом, позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут исключены положения, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания осужденных к принудительным работам», — говорится в сообщении.

Исаков отметил важность гуманизации условий отбывания наказаний и мер пресечения, а также социализации и адаптации осужденных. Нормативно-правовое регулирование в этой области необходимо совершенствовать. «Люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях — это наши граждане! Важен не только учет психологических особенностей осужденных, но и условия их содержания, сохранение человеческого достоинства, уважительное отношение к ним», — заключил политик.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на заседании комитета Совета Федерации обсудил с коллегами проблему газификации в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что решение данного вопроса необходимо для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов и развития производственных мощностей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на очередном заседании комитета Совета Федерации представил федеральный закон, который позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей, а также исключает их конвоирование к месту отбывания таких работ. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Я представил федеральный закон „О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации“ № 202706-8. Изменения, вносимые законом, позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут исключены положения, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания осужденных к принудительным работам», — говорится в сообщении. Исаков отметил важность гуманизации условий отбывания наказаний и мер пресечения, а также социализации и адаптации осужденных. Нормативно-правовое регулирование в этой области необходимо совершенствовать. «Люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях — это наши граждане! Важен не только учет психологических особенностей осужденных, но и условия их содержания, сохранение человеческого достоинства, уважительное отношение к ним», — заключил политик. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на заседании комитета Совета Федерации обсудил с коллегами проблему газификации в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что решение данного вопроса необходимо для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов и развития производственных мощностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...