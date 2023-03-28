Сенатор от ХМАО рассказал о новых возможностях для заключенных. Видео

Сенатор Исаков: заключенные смогут проходить принудительные работы у индивидуальных предпринимателей

29 марта 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Исаков призвал к гуманизации условий для осужденных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на очередном заседании комитета Совета Федерации представил федеральный закон, который позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей, а также исключает их конвоирование к месту отбывания таких работ. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Я представил федеральный закон „О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации“ № 202706-8. Изменения, вносимые законом, позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут исключены положения, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания осужденных к принудительным работам», — говорится в сообщении. Исаков отметил важность гуманизации условий отбывания наказаний и мер пресечения, а также социализации и адаптации осужденных. Нормативно-правовое регулирование в этой области необходимо совершенствовать. «Люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях — это наши граждане! Важен не только учет психологических особенностей осужденных, но и условия их содержания, сохранение человеческого достоинства, уважительное отношение к ним», — заключил политик. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на заседании комитета Совета Федерации обсудил с коллегами проблему газификации в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что решение данного вопроса необходимо для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов и развития производственных мощностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на очередном заседании комитета Совета Федерации представил федеральный закон, который позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей, а также исключает их конвоирование к месту отбывания таких работ. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Я представил федеральный закон „О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации“ № 202706-8. Изменения, вносимые законом, позволят привлекать осужденных к принудительным работам и труду у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будут исключены положения, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания осужденных к принудительным работам», — говорится в сообщении. Исаков отметил важность гуманизации условий отбывания наказаний и мер пресечения, а также социализации и адаптации осужденных. Нормативно-правовое регулирование в этой области необходимо совершенствовать. «Люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях — это наши граждане! Важен не только учет психологических особенностей осужденных, но и условия их содержания, сохранение человеческого достоинства, уважительное отношение к ним», — заключил политик. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на заседании комитета Совета Федерации обсудил с коллегами проблему газификации в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что решение данного вопроса необходимо для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов и развития производственных мощностей.