Исаков накануне вернулся из Донбасса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на совещании комитета Совета Федерации обсудил с коллегами проблему газификации в Донецкой Народной Республике. Данная мера необходима для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов и развития производственных мощностей. Об обсуждении данного направления политик сообщил в своем telegram-канале.

«На совещании комитета СФ по экономической политике обсудили специальную программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. Для эффективного стимулирования экономической активности новых регионов, развития производственных мощностей, необходима догазификация <…> всего региона», — сообщил сенатор.

Во время выступления он отметил, что уровень газификации в Макеевке составляет 47 процентов и этого недостаточно для эффективного развития города. Принято решение пригласить на следующее совещание представителей Минэнерго для обсуждения с ними данной проблемы. Помимо темы газификации члены комитета обсудили вопросы доступности сотовой связи и сети интернет, промышленного потенциала, строительства и электрификации в новых регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи с главой Макеевки Владиславом Ключаровым обсудили вопросы социально-экономического восстановления города и газификации. Политик отметил, что необходимо создавать условия поддержки бизнеса, в том числе оказывать содействие инвесторам по возрождению предприятий и созданию новых рабочих мест.