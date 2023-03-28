28 марта 2023

Мария Захарова обратилась к жителям ХМАО

Представитель МИД России Мария Захарова передала привет жителям ХМАО
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова передала привет Югре во время форума «Марафон первых» Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время форума «Марафон первых» в Сочи передала привет жителям ХМАО. Видео с обращением опубликовали окружные власти.

«Югре огромный привет, обожаю вас, люблю, слежу за вашими новостями и успехами. Вот, с вашим земляком на сочинской земле по его просьбе записываю вам обращение. Так что, с наилучшими пожеланиями, с весной», — сказала Захарова на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Югра официально».

Форум «Марафон первых» для победителей интеллектуальных состязаний проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус» с 26 по 29 марта. В нем также участвуют югорские школьники. Один из них и записал видео с Захаровой.

Ранее URA.RU рассказывало, что Захарова похвалила международный проект властей ХМАО. Тогда речь шла про «Неделю русского языка в странах Европы и СНГ».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время форума «Марафон первых» в Сочи передала привет жителям ХМАО. Видео с обращением опубликовали окружные власти. «Югре огромный привет, обожаю вас, люблю, слежу за вашими новостями и успехами. Вот, с вашим земляком на сочинской земле по его просьбе записываю вам обращение. Так что, с наилучшими пожеланиями, с весной», — сказала Захарова на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Югра официально». Форум «Марафон первых» для победителей интеллектуальных состязаний проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус» с 26 по 29 марта. В нем также участвуют югорские школьники. Один из них и записал видео с Захаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что Захарова похвалила международный проект властей ХМАО. Тогда речь шла про «Неделю русского языка в странах Европы и СНГ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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