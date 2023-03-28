Мария Захарова обратилась к жителям ХМАО

Представитель МИД России Мария Захарова передала привет жителям ХМАО

29 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Захарова передала привет Югре во время форума «Марафон первых» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время форума «Марафон первых» в Сочи передала привет жителям ХМАО. Видео с обращением опубликовали окружные власти. «Югре огромный привет, обожаю вас, люблю, слежу за вашими новостями и успехами. Вот, с вашим земляком на сочинской земле по его просьбе записываю вам обращение. Так что, с наилучшими пожеланиями, с весной», — сказала Захарова на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Югра официально». Форум «Марафон первых» для победителей интеллектуальных состязаний проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус» с 26 по 29 марта. В нем также участвуют югорские школьники. Один из них и записал видео с Захаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что Захарова похвалила международный проект властей ХМАО. Тогда речь шла про «Неделю русского языка в странах Европы и СНГ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время форума «Марафон первых» в Сочи передала привет жителям ХМАО. Видео с обращением опубликовали окружные власти. «Югре огромный привет, обожаю вас, люблю, слежу за вашими новостями и успехами. Вот, с вашим земляком на сочинской земле по его просьбе записываю вам обращение. Так что, с наилучшими пожеланиями, с весной», — сказала Захарова на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Югра официально». Форум «Марафон первых» для победителей интеллектуальных состязаний проходит в Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус» с 26 по 29 марта. В нем также участвуют югорские школьники. Один из них и записал видео с Захаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что Захарова похвалила международный проект властей ХМАО. Тогда речь шла про «Неделю русского языка в странах Европы и СНГ».