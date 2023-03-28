28 марта 2023

В Перми полиция проводит проверку из-за чуть не выпавшего из окна ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Ребенка спасли проходившие мимо люди Фото:

В Перми полицейские проводят проверку из-за чуть не выпавшего из окна многоэтажки маленького ребенка. ЧП случилось днем 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Из окна третьего этажа дома по адресу ул. Гашкова, 23 чуть не выпал ребенок 2-3 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщали «АиФ в Перми», ребенка спасли проходившие мимо люди. Двое молодых людей залезли на козырек парикмахерской, который находился под окнами и с помощью стремянки спустили его вниз.

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В Перми полицейские проводят проверку из-за чуть не выпавшего из окна многоэтажки маленького ребенка. ЧП случилось днем 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Из окна третьего этажа дома по адресу ул. Гашкова, 23 чуть не выпал ребенок 2-3 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщали «АиФ в Перми», ребенка спасли проходившие мимо люди. Двое молодых людей залезли на козырек парикмахерской, который находился под окнами и с помощью стремянки спустили его вниз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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