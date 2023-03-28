В Перми полиция проводит проверку из-за чуть не выпавшего из окна ребенка

Ребенка спасли проходившие мимо люди
В Перми полицейские проводят проверку из-за чуть не выпавшего из окна многоэтажки маленького ребенка. ЧП случилось днем 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.
«Из окна третьего этажа дома по адресу ул. Гашкова, 23 чуть не выпал ребенок 2-3 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщали «АиФ в Перми», ребенка спасли проходившие мимо люди. Двое молодых людей залезли на козырек парикмахерской, который находился под окнами и с помощью стремянки спустили его вниз.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.