В екатеринбуржском театре гостей мучают офисными стульями и духотой

Театр «На Плотинке» из Екатеринбурга подвергся нападкам со стороны горожан. На сайтах с отзывами они жалуются на духоту в помещении, офисные стулья в зале вместо сидений и слабую актерскую игру при высокой стоимости билетов.
«Главное разочарование нас ожидало в зале: офисные стулья, это, конечно, кошмар! Ну ведь недешевые билета! Неужели нельзя найти средства и организовать достойное размещение гостей? Игра актеров — ох и ах! Забыть текст — это сильно! Больше мы в этот театр не пойдем», — написала одна из посетительниц Ксения Мусина на площадке «2ГИС». При этом билеты на спектакли продаются по то же цене, что и билеты в Свердловский драматический театр — от 500 рублей и выше.
Другая посетительница отметила, что в целом у нее осталось неплохое впечатление от постановки, но ее смутил оставленный артистами на сцене телефон, который зазвонил во время спектакля. Также посетители жалуются на зону бара, в которой бесплатно подают чай в пластиковых стаканчиках, тесные туалеты, духоту в зале, плохой ремонт и гардероб, в котором отсутствуют номерки, каждый вешает свои вещи сам, а за одеждой никто не следит.
«Гардероб вогнал в ужас: сам заходи, сам вешай, потом бери любую куртку и уходи. Открытый щиток, какой-то мусор, все грязно. Заходишь в зал ожидания, элементарно даже воду не продают. Чай в пакетиках и пластиковых стаканах — бери и наливай в кулере. Опоздали с началом на 10 минут… Просто шок, это же театр», — пишет Анастасия Лагутова.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору театра Ирине Францевой. Она заявила, что прокомментирует все претензии, как только найдет на это время.
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