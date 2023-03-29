В екатеринбуржском театре гостей мучают офисными стульями и духотой

В Екатеринбурге жители массово жалуются на театр «На Плотинке»

29 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

По словам посетителей, в театре невозможно отсидеть весь спектакль — начинает болеть спина от офисных стульев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Театр «На Плотинке» из Екатеринбурга подвергся нападкам со стороны горожан. На сайтах с отзывами они жалуются на духоту в помещении, офисные стулья в зале вместо сидений и слабую актерскую игру при высокой стоимости билетов. «Главное разочарование нас ожидало в зале: офисные стулья, это, конечно, кошмар! Ну ведь недешевые билета! Неужели нельзя найти средства и организовать достойное размещение гостей? Игра актеров — ох и ах! Забыть текст — это сильно! Больше мы в этот театр не пойдем», — написала одна из посетительниц Ксения Мусина на площадке «2ГИС». При этом билеты на спектакли продаются по то же цене, что и билеты в Свердловский драматический театр — от 500 рублей и выше. Другая посетительница отметила, что в целом у нее осталось неплохое впечатление от постановки, но ее смутил оставленный артистами на сцене телефон, который зазвонил во время спектакля. Также посетители жалуются на зону бара, в которой бесплатно подают чай в пластиковых стаканчиках, тесные туалеты, духоту в зале, плохой ремонт и гардероб, в котором отсутствуют номерки, каждый вешает свои вещи сам, а за одеждой никто не следит. «Гардероб вогнал в ужас: сам заходи, сам вешай, потом бери любую куртку и уходи. Открытый щиток, какой-то мусор, все грязно. Заходишь в зал ожидания, элементарно даже воду не продают. Чай в пакетиках и пластиковых стаканах — бери и наливай в кулере. Опоздали с началом на 10 минут… Просто шок, это же театр», — пишет Анастасия Лагутова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору театра Ирине Францевой. Она заявила, что прокомментирует все претензии, как только найдет на это время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Театр «На Плотинке» из Екатеринбурга подвергся нападкам со стороны горожан. На сайтах с отзывами они жалуются на духоту в помещении, офисные стулья в зале вместо сидений и слабую актерскую игру при высокой стоимости билетов. «Главное разочарование нас ожидало в зале: офисные стулья, это, конечно, кошмар! Ну ведь недешевые билета! Неужели нельзя найти средства и организовать достойное размещение гостей? Игра актеров — ох и ах! Забыть текст — это сильно! Больше мы в этот театр не пойдем», — написала одна из посетительниц Ксения Мусина на площадке «2ГИС». При этом билеты на спектакли продаются по то же цене, что и билеты в Свердловский драматический театр — от 500 рублей и выше. Другая посетительница отметила, что в целом у нее осталось неплохое впечатление от постановки, но ее смутил оставленный артистами на сцене телефон, который зазвонил во время спектакля. Также посетители жалуются на зону бара, в которой бесплатно подают чай в пластиковых стаканчиках, тесные туалеты, духоту в зале, плохой ремонт и гардероб, в котором отсутствуют номерки, каждый вешает свои вещи сам, а за одеждой никто не следит. «Гардероб вогнал в ужас: сам заходи, сам вешай, потом бери любую куртку и уходи. Открытый щиток, какой-то мусор, все грязно. Заходишь в зал ожидания, элементарно даже воду не продают. Чай в пакетиках и пластиковых стаканах — бери и наливай в кулере. Опоздали с началом на 10 минут… Просто шок, это же театр», — пишет Анастасия Лагутова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору театра Ирине Францевой. Она заявила, что прокомментирует все претензии, как только найдет на это время.