02 апреля 2023

Зарплаты челябинцев за год выросли на 13%

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень начисленной зарплаты в регионе в январе за год вырос на 13% Фото:

В Челябинской области в январе уровень начисленных зарплат в январе на 13,2% превысил аналогичный показатель того же месяца 2022 года. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, лидерами по темпам роста стали сектор гостеприимства, общепита и строительства.

«Начисленная зарплата в регионе в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросла на 13,2%. Лидерами по темпу роста стали гостиницы и предприятия общепита (прирост 41%), строительство (больше на 22%), операторы недвижимого имущества (плюс 21%)», — отметили в минэкономразвития.

Специалисты ведомства уточнили, что уровень реальных зарплат, пересчитанных с поправкой на инфляцию, составит, по оценке министерства, 103,8% к январю 2022 года.

Топ работодателей по величине оплаты составили компании в области информации и связи (средний доход 69,6 тысяч рублей), банки и страховщики (65,9 тысяч рублей) и ученые (63,6 тысяч рублей). Также по данным Челябинскстата, на которые сослались в минэкономразвития, достаточный уровень зарплаты обеспечен в добывающей отрасли (62,7 тысяч рублей), обработке (59,5 тысяч рублей), энергетике (53,8 тысяч).

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В Челябинской области в январе уровень начисленных зарплат в январе на 13,2% превысил аналогичный показатель того же месяца 2022 года. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, лидерами по темпам роста стали сектор гостеприимства, общепита и строительства. «Начисленная зарплата в регионе в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросла на 13,2%. Лидерами по темпу роста стали гостиницы и предприятия общепита (прирост 41%), строительство (больше на 22%), операторы недвижимого имущества (плюс 21%)», — отметили в минэкономразвития. Специалисты ведомства уточнили, что уровень реальных зарплат, пересчитанных с поправкой на инфляцию, составит, по оценке министерства, 103,8% к январю 2022 года. Топ работодателей по величине оплаты составили компании в области информации и связи (средний доход 69,6 тысяч рублей), банки и страховщики (65,9 тысяч рублей) и ученые (63,6 тысяч рублей). Также по данным Челябинскстата, на которые сослались в минэкономразвития, достаточный уровень зарплаты обеспечен в добывающей отрасли (62,7 тысяч рублей), обработке (59,5 тысяч рублей), энергетике (53,8 тысяч).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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