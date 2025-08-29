Чистая прибыль национализированного «Южуралзолота» выросла на 35%

В Челябинской области чистая прибыль национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) за год выросла на 35%. Как отметила пресс-служба группы, на результатах сказались ценовой и производственный факторы.
«Чистая прибыль за первое полугодие: в 2024 году — 5,4 млрд рублей, в 2025 году — 7,3 млрд рублей. Изменение 35,2%», — заявила компания на сайте.
Показали рост и другие индикаторы. Выручка холдинга возросла на 29,6%, составив 44,2 млрд рублей. На повышении отразились 2-процентный рост производства и увеличение цен на золото. Значительный плюс показал сибирский хаб группы, представленный рудниками Красноярского края и Хакасии.
Прибыль EBITDA до налогообложения и вычета процентов по кредитам также продемонстрировала положительную динамику. Увеличение достигло 8,5%. В стоимостном выражении индикатор составил 15,4 млрд рублей (против 14,2 млрд рублей годом ранее). Снижение рентабельности по EBITDA с 41,6% до 34,8% менеджмент объяснил увеличением затрат на оплату труда из-за роста численности сотрудников в Сибирском хабе, расходами на топливо и ремонт.
Отчет полон оптимизма. Однако компания столкнулась с существенным снижением выпуска в Челябинской области. Падение за год достигло 35%. Причиной стала приостановка работы четырех южноуральских карьеров в августе 2024 года. Теперь финдиректор группы Артем Клецкин заявил, что уральский хаб находится в стадии восстановления.
