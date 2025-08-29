Чистая прибыль национализированного «Южуралзолота» выросла на 35%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Холдинг нарастил чистую прибыль несмотря на простоит некоторых рудников
Холдинг нарастил чистую прибыль несмотря на простоит некоторых рудников Фото:

В Челябинской области чистая прибыль национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) за год выросла на 35%. Как отметила пресс-служба группы, на результатах сказались ценовой и производственный факторы.

«Чистая прибыль за первое полугодие: в 2024 году — 5,4 млрд рублей, в 2025 году — 7,3 млрд рублей. Изменение 35,2%», — заявила компания на сайте.

Показали рост и другие индикаторы. Выручка холдинга возросла на 29,6%, составив 44,2 млрд рублей. На повышении отразились 2-процентный рост производства и увеличение цен на золото. Значительный плюс показал сибирский хаб группы, представленный рудниками Красноярского края и Хакасии.

Прибыль EBITDA до налогообложения и вычета процентов по кредитам также продемонстрировала положительную динамику. Увеличение достигло 8,5%. В стоимостном выражении индикатор составил 15,4 млрд рублей (против 14,2 млрд рублей годом ранее). Снижение рентабельности по EBITDA с 41,6% до 34,8% менеджмент объяснил увеличением затрат на оплату труда из-за роста численности сотрудников в Сибирском хабе, расходами на топливо и ремонт.

Отчет полон оптимизма. Однако компания столкнулась с существенным снижением выпуска в Челябинской области. Падение за год достигло 35%. Причиной стала приостановка работы четырех южноуральских карьеров в августе 2024 года. Теперь финдиректор группы Артем Клецкин заявил, что уральский хаб находится в стадии восстановления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области чистая прибыль национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) за год выросла на 35%. Как отметила пресс-служба группы, на результатах сказались ценовой и производственный факторы. «Чистая прибыль за первое полугодие: в 2024 году — 5,4 млрд рублей, в 2025 году — 7,3 млрд рублей. Изменение 35,2%», — заявила компания на сайте. Показали рост и другие индикаторы. Выручка холдинга возросла на 29,6%, составив 44,2 млрд рублей. На повышении отразились 2-процентный рост производства и увеличение цен на золото. Значительный плюс показал сибирский хаб группы, представленный рудниками Красноярского края и Хакасии. Прибыль EBITDA до налогообложения и вычета процентов по кредитам также продемонстрировала положительную динамику. Увеличение достигло 8,5%. В стоимостном выражении индикатор составил 15,4 млрд рублей (против 14,2 млрд рублей годом ранее). Снижение рентабельности по EBITDA с 41,6% до 34,8% менеджмент объяснил увеличением затрат на оплату труда из-за роста численности сотрудников в Сибирском хабе, расходами на топливо и ремонт. Отчет полон оптимизма. Однако компания столкнулась с существенным снижением выпуска в Челябинской области. Падение за год достигло 35%. Причиной стала приостановка работы четырех южноуральских карьеров в августе 2024 года. Теперь финдиректор группы Артем Клецкин заявил, что уральский хаб находится в стадии восстановления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...