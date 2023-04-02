Ночная температура будет опускаться ниже нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 4 по 6 апреля сохранятся холодные ночи. Ночная температура в эти дни может колебаться с плюс трех до минус восьми градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 3 на 4 апреля температура ночью установится с нуля до минус пяти градусов, в низинах опустится до минус восьми. В ночь с 4 на 5 апреля температура будет колебаться с плюс одного до минус четырех, а в ночь с 5 на 6 апреля — с минус двух до плюс трех. Днем будет значительно теплее, температура составит 10-19 градусов. Осадков не ожидается», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 4 по 6 апреля ночью будет теплее, температура не будет опускаться ниже минус трех градусов. Дневная температура в эти дни будет колебаться с 11 до 17 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

В области 4 апреля ночная температура может достигнуть отметки в минус восемь градусов Скрин: сайт Челябгидрометцентра