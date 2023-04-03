Генерал Соболев рассказал, когда Россия пойдет в наступление на Украине

Генерал Соболев: перед началом наступления ВС РФ должны решить вопрос с артиллерией и авиацией
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Виктор Соболев считает, что Россия должна решить вопрос с артиллерией и авиацией перед наступлением на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перед началом наступления ВС РФ на Украине надо решить вопрос с артиллерией и авиацией. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. Также он считает необходимым пресечь военные поставки НАТО на Украину.

«Что же касается нашего наступления, то нам в первую очередь надо решить вопрос с артиллерией и авиацией. И на это нам необходимо еще какое-то время», — рассказал Виктор Соболев изданию News.ru. Кроме того, он считает, что необходимо пресечь поставки военной помощи из стран НАТО через запад Украины.

Соболев отметил, что российская армия наращивает свои силы в зоне проведения спецоперации. По его мнению, сил России не хватало в момент начала СВО, но в настоящий момент идет процесс модернизации армии. Теперь российская армия способна отразить контрнаступление Киева.

Украинская армия планирует начать масштабное наступление на Россию в ближайшее время. Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в регионе к украинскому наступлению относятся с иронией.

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Перед началом наступления ВС РФ на Украине надо решить вопрос с артиллерией и авиацией. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. Также он считает необходимым пресечь военные поставки НАТО на Украину. «Что же касается нашего наступления, то нам в первую очередь надо решить вопрос с артиллерией и авиацией. И на это нам необходимо еще какое-то время», — рассказал Виктор Соболев изданию News.ru. Кроме того, он считает, что необходимо пресечь поставки военной помощи из стран НАТО через запад Украины. Соболев отметил, что российская армия наращивает свои силы в зоне проведения спецоперации. По его мнению, сил России не хватало в момент начала СВО, но в настоящий момент идет процесс модернизации армии. Теперь российская армия способна отразить контрнаступление Киева. Украинская армия планирует начать масштабное наступление на Россию в ближайшее время. Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в регионе к украинскому наступлению относятся с иронией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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