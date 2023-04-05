В Свердловской области закончилось лекарство, спасающее больных COVID

Препарат «Артлегия» находится в дефиците на территории Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области наблюдается острая нехватка препарата, который применяют при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Речь идет о лекарстве, которое относится к группе препаратов, способствующих иммунному ответу организма на коронавирусную инфекцию. Самым эффективным препаратом считается «Артлегия». Об этом говорят собеседники URA.RU в медицинских кругах.

«Применение препарата „Артлегия“ для лечения пациентов с инфекцией, вызванной коронавирусом, продемонстрировало эффективность в условиях реальной клинической практики. Для российского рынка „Артлегия“ производится на площадке фармацевтического завода „Р-Фарм“ в Ярославле. Но, несмотря на это, в Свердловской области препарата практически нет, а в аптечных сетях Екатеринбурга препарат отсутствует давно. К слову, стоимость за упаковку может достигать 50 тысяч рублей», — делится собеседник агентства.

По словам другого источника, такая ситуация возникла из-за сложной технологии производства препарата. «Ситуация с обеспечением медицинских учреждений и аптек данным препаратом осложняется тем, что для его создания не хватает сырья. Надо учитывать, что и сам процесс производства очень сложный, а также очень дорогой. Кроме всего, врачи отмечают, что, несмотря на эффективность препарата, нужно понимать, что его введение должно быть своевременным. В противном случае он ослабит иммунитет до самых низких показателей», — отмечает информатор.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в компанию «Р-Фарм», которая производит препарат. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос направлен в свердловский Росздравнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что запас лекарства от коронавируса в Свердловской области на исходе. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир».