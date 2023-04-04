Мужчина решил вздремнуть в угнанном авто, а когда замерз, поджег его для обогрева Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области местный житель угнал автомобиль, после чего сжег его, когда замерз. О том, что полиция задержала угонщика по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Мужчина обнаружил возле дома по улице Миасской ВАЗ-2115 с ключами зажигания внутри. Он похитил авто, пригнал ее в район уреньгинского кладбища и сжег, когда замерз. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина задержан», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.