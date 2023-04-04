04 апреля 2023

Житель Златоуста поджег похищенный авто, чтобы согреться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Мужчина решил вздремнуть в угнанном авто, а когда замерз, поджег его для обогрева Фото:

В Златоусте Челябинской области местный житель угнал автомобиль, после чего сжег его, когда замерз. О том, что полиция задержала угонщика по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Мужчина обнаружил возле дома по улице Миасской ВАЗ-2115 с ключами зажигания внутри. Он похитил авто, пригнал ее в район уреньгинского кладбища и сжег, когда замерз. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина задержан», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сгоревший автомобиль обнаружили в районе уреньгинского кладбища
Сгоревший автомобиль обнаружили в районе уреньгинского кладбища
Фото:

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В Златоусте Челябинской области местный житель угнал автомобиль, после чего сжег его, когда замерз. О том, что полиция задержала угонщика по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Мужчина обнаружил возле дома по улице Миасской ВАЗ-2115 с ключами зажигания внутри. Он похитил авто, пригнал ее в район уреньгинского кладбища и сжег, когда замерз. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина задержан», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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