Челябинские росгвардейцы задержали голого мужчину в чужой бане

Росгвардейцы обеспечили порядок в частном секторе Кыштыма Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии задержали голого мужчину в чужой бане. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина находился в розыске за пьяное вождение.

«Росгвардейцы принялись осматривать территорию частного сектора. Проследовав в баню, за печью был обнаружен по пояс обнаженный гражданин, пытавшийся спрятаться от сотрудников группы задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за имущественное преступление. Также он находился в розыске за вождение в пьяном виде.

Дебошира передали сотрудникам следственно-оперативной группы. С ним будет проведен ряд мероприятий, направленных на изучение обстоятельств произошедшего.