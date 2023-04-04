04 апреля 2023

Челябинские росгвардейцы задержали голого мужчину в чужой бане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Росгвардейцы обеспечили порядок в частном секторе Кыштыма Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии задержали голого мужчину в чужой бане. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина находился в розыске за пьяное вождение.

«Росгвардейцы принялись осматривать территорию частного сектора. Проследовав в баню, за печью был обнаружен по пояс обнаженный гражданин, пытавшийся спрятаться от сотрудников группы задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за имущественное преступление. Также он находился в розыске за вождение в пьяном виде.

Дебошира передали сотрудникам следственно-оперативной группы. С ним будет проведен ряд мероприятий, направленных на изучение обстоятельств произошедшего.

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В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии задержали голого мужчину в чужой бане. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина находился в розыске за пьяное вождение. «Росгвардейцы принялись осматривать территорию частного сектора. Проследовав в баню, за печью был обнаружен по пояс обнаженный гражданин, пытавшийся спрятаться от сотрудников группы задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за имущественное преступление. Также он находился в розыске за вождение в пьяном виде. Дебошира передали сотрудникам следственно-оперативной группы. С ним будет проведен ряд мероприятий, направленных на изучение обстоятельств произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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