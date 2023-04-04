Челябинские росгвардейцы задержали голого мужчину в чужой бане

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии задержали голого мужчину в чужой бане. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина находился в розыске за пьяное вождение.
«Росгвардейцы принялись осматривать территорию частного сектора. Проследовав в баню, за печью был обнаружен по пояс обнаженный гражданин, пытавшийся спрятаться от сотрудников группы задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за имущественное преступление. Также он находился в розыске за вождение в пьяном виде.
Дебошира передали сотрудникам следственно-оперативной группы. С ним будет проведен ряд мероприятий, направленных на изучение обстоятельств произошедшего.
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