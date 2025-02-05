В Челябинские ремонтируют двухэтажные здания бывших казарм и штаба на улице Монакова. В 2020 году бизнесмен Азамат Байсакалов заключил договор с ДОМ.РФ о реставрации объектов культурного наследия, все работы должны быть выполнены к 2027 году. Здание планируется использовать как офисное.
«В 2020 году был заключен договор, здание было в неудовлетворительном состоянии. Срок реставрации по договору истекает в 2027 году. У нас регулярно осуществляется мониторинг выполнения работ. Самое главное, что по заключенному договору инвестор, который занимается реставрацией, обязан выполнять все условия. Надеемся, что работы там будут завершены в срок с уважением к этому объекту», — сообщил на онлайн-конференции директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Иван Будлов.
Как отметил Будлов, площадь бывших казарм и штаба — 3,2 тысячи квадратных метров. На участке площадью 7,5 тысяч квадратных метров расположены две солдатские казармы и штаб. На данный момент у объектов укреплены фундаменты и стены, у зданий сделана крыша. После реставрации объекты получат исторический облик, за этим тщательно следят.
Объект был построен в начале XX века, в годы Великой Отечественной войны там располагалось танковое училище, проработавшее до 2006 года. Позже часть территории продали и возвели на участке ЖК комфорт-класса.
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