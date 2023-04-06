Паломники Екатеринбурга отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем

Отец Максим (Миняйло) отправится в Иерусалим за Благодатным огнем в 20-й раз Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Паломническая миссия Екатеринбургской епархии отправится в Иерусалим, чтобы в преддверии Пасхи привезти на Урал Благодатный огонь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«12 апреля из Екатеринбурга в Иерусалим отправится паломническая миссия Екатеринбургской епархии, чтобы лично принять Благодатный огонь в храме Гроба Господня», — рассказали в пресс-службе. Организатором поездки выступил Фонд святой Екатерины.

Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим (Миняйло), вместе с ним также поедут прихожане, представители епархии и другие желающие. «Мы благодарим Фонд святой Екатерины: в очень непростых и материальных, и геополитических обстоятельствах, когда любой вылет самолета за пределы нашей Родины связан с очень большими трудностями», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В ходе миссии паломники посетят главные христианские святыни, а затем привезут в екатеринбургский Свято-Троицкий кафедральный собор Благодатный огонь. «Надеюсь, что, как и в прошлые годы, Благодатный огонь сойдет на Землю, дарует Благословение Божие, согреет всех нас своим теплом, укрепит нашу веру и любовь — любовь к Богу и друг другу», — сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений.

В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима.

Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Специальным рейсом в лампадах огонь доставят в Екатеринбург и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины