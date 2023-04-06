Паломники Екатеринбурга отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем

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Отец Максим (Миняйло) отправится в Иерусалим за Благодатным огнем в 20-й раз
Отец Максим (Миняйло) отправится в Иерусалим за Благодатным огнем в 20-й раз Фото:

Паломническая миссия Екатеринбургской епархии отправится в Иерусалим, чтобы в преддверии Пасхи привезти на Урал Благодатный огонь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«12 апреля из Екатеринбурга в Иерусалим отправится паломническая миссия Екатеринбургской епархии, чтобы лично принять Благодатный огонь в храме Гроба Господня», — рассказали в пресс-службе. Организатором поездки выступил Фонд святой Екатерины.

Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим (Миняйло), вместе с ним также поедут прихожане, представители епархии и другие желающие. «Мы благодарим Фонд святой Екатерины: в очень непростых и материальных, и геополитических обстоятельствах, когда любой вылет самолета за пределы нашей Родины связан с очень большими трудностями», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В ходе миссии паломники посетят главные христианские святыни, а затем привезут в екатеринбургский Свято-Троицкий кафедральный собор Благодатный огонь. «Надеюсь, что, как и в прошлые годы, Благодатный огонь сойдет на Землю, дарует Благословение Божие, согреет всех нас своим теплом, укрепит нашу веру и любовь — любовь к Богу и друг другу», — сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений.

В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима.

Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим
Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим
Фото:
Специальным рейсом в лампадах огонь доставят в Екатеринбург и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор
Специальным рейсом в лампадах огонь доставят в Екатеринбург и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор
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Паломническая миссия Екатеринбургской епархии отправится в Иерусалим, чтобы в преддверии Пасхи привезти на Урал Благодатный огонь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «12 апреля из Екатеринбурга в Иерусалим отправится паломническая миссия Екатеринбургской епархии, чтобы лично принять Благодатный огонь в храме Гроба Господня», — рассказали в пресс-службе. Организатором поездки выступил Фонд святой Екатерины. Миссию возглавит старший священник Храма на Крови отец Максим (Миняйло), вместе с ним также поедут прихожане, представители епархии и другие желающие. «Мы благодарим Фонд святой Екатерины: в очень непростых и материальных, и геополитических обстоятельствах, когда любой вылет самолета за пределы нашей Родины связан с очень большими трудностями», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В ходе миссии паломники посетят главные христианские святыни, а затем привезут в екатеринбургский Свято-Троицкий кафедральный собор Благодатный огонь. «Надеюсь, что, как и в прошлые годы, Благодатный огонь сойдет на Землю, дарует Благословение Божие, согреет всех нас своим теплом, укрепит нашу веру и любовь — любовь к Богу и друг другу», — сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений. В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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