Кремль отреагировал на визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай

Кремль считает важными контакты европейских лидеров с руководством Китая. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Москве отслеживали все сообщения по поводу переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Безусловно, это очень важные контакты. Мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но нас связывают с КНР свои отношения. Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом», — пояснил Песков.
В Пекине прошли переговоры китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из основных тем был российско-украинский конфликт.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!