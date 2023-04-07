Кремль отреагировал на визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле называли важными контакты Макрона и фон дер Ляйен с Си Цзиньпином Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль считает важными контакты европейских лидеров с руководством Китая. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Москве отслеживали все сообщения по поводу переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Безусловно, это очень важные контакты. Мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но нас связывают с КНР свои отношения. Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом», — пояснил Песков.

В Пекине прошли переговоры китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из основных тем был российско-украинский конфликт.

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Кремль считает важными контакты европейских лидеров с руководством Китая. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Москве отслеживали все сообщения по поводу переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидером КНР Си Цзиньпином. «Безусловно, это очень важные контакты. Мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но нас связывают с КНР свои отношения. Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом», — пояснил Песков. В Пекине прошли переговоры китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из основных тем был российско-украинский конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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