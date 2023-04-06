Посол КНР Ханьхуэй: Запад не может давать указания Китаю по ситуации на Украине

07 апреля 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

КНР не ищет выгоду в конфликте на Украине, заявил Ханьхуэй Фото: Ксения Фикс © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны не находятся в том статусе, чтобы давать указания Китаю по конфликту на Украине. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил посол «Известиям». Ханьхуэй заявил, что у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и призывает к миру и переговорам. Он отметил, что с начала кризиса на Украине КНР выдвинула «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления». Также Китай активно продвигал разрешение путем диалога и переговоров документа «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса», заявил посол. По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Позже председатель КНР призвал Запад отказаться от введения санкций против РФ, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, Си заявил, что Китай готов к сотрудничеству с Францией для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны не находятся в том статусе, чтобы давать указания Китаю по конфликту на Украине. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил посол «Известиям». Ханьхуэй заявил, что у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и призывает к миру и переговорам. Он отметил, что с начала кризиса на Украине КНР выдвинула «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления». Также Китай активно продвигал разрешение путем диалога и переговоров документа «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса», заявил посол. По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Позже председатель КНР призвал Запад отказаться от введения санкций против РФ, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, Си заявил, что Китай готов к сотрудничеству с Францией для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной.