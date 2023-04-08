МВД Чехии возбудило около 100 уголовных дел за поддержку российской спецоперации

09 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Уголовные дела связаны с публичным одобрением СВО гражданами Чехии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полиция Чехии за год конфликта России и Украины возбудила 95 уголовных дел за поддержку спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МВД Ондржей Моравчик. «С начала конфликта мы возбудили 95 уголовных дел», — заявил Ондржей Моравчик порталу irozhlas.cz . По его словам, многие дела были возбуждены из-за публичного одобрения гражданами российской спецоперации во время демонстраций или в соцсетях. Ранее лидер движения «Триколор» Зузанна Майерова заявила, что на Вацлавскую площадь в Праге вышло 70 тысяч чехов. Они протестовали против военной поддержки Киева и повышения цен, вызванного поставками оружия, напоминает деловое издание «Взгляд». Также обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски писала, что что Запад начал признавать решение российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию, назвав такой шаг «правомерным и логичным».

Полиция Чехии за год конфликта России и Украины возбудила 95 уголовных дел за поддержку спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МВД Ондржей Моравчик. «С начала конфликта мы возбудили 95 уголовных дел», — заявил Ондржей Моравчик порталу irozhlas.cz. По его словам, многие дела были возбуждены из-за публичного одобрения гражданами российской спецоперации во время демонстраций или в соцсетях. Ранее лидер движения «Триколор» Зузанна Майерова заявила, что на Вацлавскую площадь в Праге вышло 70 тысяч чехов. Они протестовали против военной поддержки Киева и повышения цен, вызванного поставками оружия, напоминает деловое издание «Взгляд». Также обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски писала, что что Запад начал признавать решение российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию, назвав такой шаг «правомерным и логичным».