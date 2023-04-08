08 апреля 2023
07 апреля 2023

Челябинские волонтеры рассказали историю любви «Бэхи» и «Челентано», познакомившихся на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Марина и Леонид наши друг друга на спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса Челябинской области рассказали историю любви медсестры Марины по прозвищу «Бэха» и разведчика Леонида «Челентано» из Челябинска, познакомившихся на спецоперации. Об этом миасцы написали в своем паблике в соцсети.

«Марина работала в Челябинске, в реанимации — спасать людей это ее призвание. Полгода назад Марине предложили поехать на СВО, беречь жизни наших защитников. После некоторых раздумий Марина решила, что в настоящее время — это ее долг, и, оставив дома двоих детей, поехала на юг нашей страны. Леониду поставили задачу охранять девушек из медроты, там-то они и познакомились с Мариной. Это была любовь с первого взгляда. Милые улыбки, мимолетные взгляды… Ребята поняли, что друг без друга они уже не смогут», — написали волонтеры в паблике « ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

«Не так давно ребятам из разведроты и девушкам из медроты пришла наша гуманитарная помощь вместе с трогательными письмами от детишек. Марине „Бэхе“ попалось письмо от замечательной семьи и она подарила его Леониду „Челентано“, который носил с собой это письмо в нагрудном кармане, как он сказал: „Это письмо хранит меня, как бронежилет“», — сообщили миасцы.

Марина и Леонид попросили волонтеров найти семью, которая написала им трогательное послание, они выложили пост и буквально за час семья нашлась. Медсестра и разведчик приехали в отпуск и встретились с авторами письма и с волонтерами.

Миасские волонтеры помогают фронту с начала спецоперации. Миасский муниципалитет наградил волонтеров золотыми знаками «Za Победу».

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Фронтовые будни медсестры и разведчика
Фронтовые будни медсестры и разведчика
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Волонтеры из Миасса Челябинской области рассказали историю любви медсестры Марины по прозвищу «Бэха» и разведчика Леонида «Челентано» из Челябинска, познакомившихся на спецоперации. Об этом миасцы написали в своем паблике в соцсети. «Марина работала в Челябинске, в реанимации — спасать людей это ее призвание. Полгода назад Марине предложили поехать на СВО, беречь жизни наших защитников. После некоторых раздумий Марина решила, что в настоящее время — это ее долг, и, оставив дома двоих детей, поехала на юг нашей страны. Леониду поставили задачу охранять девушек из медроты, там-то они и познакомились с Мариной. Это была любовь с первого взгляда. Милые улыбки, мимолетные взгляды… Ребята поняли, что друг без друга они уже не смогут», — написали волонтеры в паблике « ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. «Не так давно ребятам из разведроты и девушкам из медроты пришла наша гуманитарная помощь вместе с трогательными письмами от детишек. Марине „Бэхе“ попалось письмо от замечательной семьи и она подарила его Леониду „Челентано“, который носил с собой это письмо в нагрудном кармане, как он сказал: „Это письмо хранит меня, как бронежилет“», — сообщили миасцы. Марина и Леонид попросили волонтеров найти семью, которая написала им трогательное послание, они выложили пост и буквально за час семья нашлась. Медсестра и разведчик приехали в отпуск и встретились с авторами письма и с волонтерами. Миасские волонтеры помогают фронту с начала спецоперации. Миасский муниципалитет наградил волонтеров золотыми знаками «Za Победу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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