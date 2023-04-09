В Свердловской области появится новый поселок

В Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект в заксобрание внесла дума Дружининского городского поселения.
Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги — 3. Если депутаты одобрят законопроект, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. На территории имеется вся необходимая инфраструктура.
Нижнесергинский район — административно-территориальная единица Свердловской области. Относится к Западному управленческому округу. Административный центр — город Нижние Серги. На территории Нижнесергинского района находится природный парк «Оленьи Ручьи».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.