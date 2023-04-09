В Свердловской области появится новый поселок

10 апреля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В Нижнесергинском районе области появится новый поселок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект в заксобрание внесла дума Дружининского городского поселения. Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги — 3. Если депутаты одобрят законопроект, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. На территории имеется вся необходимая инфраструктура. Нижнесергинский район — административно-территориальная единица Свердловской области. Относится к Западному управленческому округу. Административный центр — город Нижние Серги. На территории Нижнесергинского района находится природный парк «Оленьи Ручьи».

В Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект в заксобрание внесла дума Дружининского городского поселения. Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги — 3. Если депутаты одобрят законопроект, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. На территории имеется вся необходимая инфраструктура. Нижнесергинский район — административно-территориальная единица Свердловской области. Относится к Западному управленческому округу. Административный центр — город Нижние Серги. На территории Нижнесергинского района находится природный парк «Оленьи Ручьи».