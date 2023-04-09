09 апреля 2023

В Свердловской области появится новый поселок

© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане. Керамзитный посёлок. Курган , улица, цыганский поселок, частный сектор, керамзитный
В Нижнесергинском районе области появится новый поселок Фото:

В Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект в заксобрание внесла дума Дружининского городского поселения.

Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги — 3. Если депутаты одобрят законопроект, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. На территории имеется вся необходимая инфраструктура.

Нижнесергинский район — административно-территориальная единица Свердловской области. Относится к Западному управленческому округу. Административный центр — город Нижние Серги. На территории Нижнесергинского района находится природный парк «Оленьи Ручьи».

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В Свердловской области может появиться поселок городского типа Новые Серги. Соответствующий законопроект в заксобрание внесла дума Дружининского городского поселения. Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги — 3. Если депутаты одобрят законопроект, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. На территории имеется вся необходимая инфраструктура. Нижнесергинский район — административно-территориальная единица Свердловской области. Относится к Западному управленческому округу. Административный центр — город Нижние Серги. На территории Нижнесергинского района находится природный парк «Оленьи Ручьи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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