В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса

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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, автобус
Маршрут № 54 поменяет схему движения Фото:

В Екатеринбурге автобусный маршрут № 54 поменяет схему движения. Изменения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы.

«Администрации города Екатеринбурга внесла изменения в схему движения автобусного маршрута № 54 „Синие Камни — Краснолесье“. Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут передвижения. В путь следования включат следующие остановочные пункты: „ЖК Аксиома“, „Преображенский парк“, „Вильгельма де Геннина“/ Остановка „Анатолия Мехренцева“ будет временно исключена», — сказано в сообщении.

С 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус будет ходить следующим образом:

  • Вильгельма де Геннина — Проспект Академика Сахарова — улица Анатолия Мехренцева;
  • Анатолия Мехренцева — Проспект Академика Сахарова — улица Вильгельма де Геннина.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменят маршрут у пяти автобусов. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.

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В Екатеринбурге автобусный маршрут № 54 поменяет схему движения. Изменения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «Администрации города Екатеринбурга внесла изменения в схему движения автобусного маршрута № 54 „Синие Камни — Краснолесье“. Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут передвижения. В путь следования включат следующие остановочные пункты: „ЖК Аксиома“, „Преображенский парк“, „Вильгельма де Геннина“/ Остановка „Анатолия Мехренцева“ будет временно исключена», — сказано в сообщении. С 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус будет ходить следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменят маршрут у пяти автобусов. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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