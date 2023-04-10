В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса

10 апреля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Маршрут № 54 поменяет схему движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге автобусный маршрут № 54 поменяет схему движения. Изменения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «Администрации города Екатеринбурга внесла изменения в схему движения автобусного маршрута № 54 „Синие Камни — Краснолесье“. Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут передвижения. В путь следования включат следующие остановочные пункты: „ЖК Аксиома“, „Преображенский парк“, „Вильгельма де Геннина“/ Остановка „Анатолия Мехренцева“ будет временно исключена», — сказано в сообщении. С 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус будет ходить следующим образом: Вильгельма де Геннина — Проспект Академика Сахарова — улица Анатолия Мехренцева;

Анатолия Мехренцева — Проспект Академика Сахарова — улица Вильгельма де Геннина. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменят маршрут у пяти автобусов. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.

В Екатеринбурге автобусный маршрут № 54 поменяет схему движения. Изменения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «Администрации города Екатеринбурга внесла изменения в схему движения автобусного маршрута № 54 „Синие Камни — Краснолесье“. Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут передвижения. В путь следования включат следующие остановочные пункты: „ЖК Аксиома“, „Преображенский парк“, „Вильгельма де Геннина“/ Остановка „Анатолия Мехренцева“ будет временно исключена», — сказано в сообщении. С 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус будет ходить следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменят маршрут у пяти автобусов. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.