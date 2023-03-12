12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Пермский штурмовик объяснил, в чем польза уничтожения советской техники на Украине

Пермский участник СВО Григоренко: после уничтожения советского автопарка на Украине в ВС РФ поступила современная бронетехника
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Армия, разное, архив. Пермь, бронетехника, военный полигон, инженерные войска, тввику, армия россии, парк боевой техники
По итогам СВО в России начнется перевооружение, считает пермский штурмовик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На смену «выбитой» устаревшей техники пришли современные бронемобили. Российская армия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине с большим парком советских тяжелых машин, рассказал экс-депутат заксобрания Прикамья и участник конфликта Александр Григоренко.

«Все прошлое лето и осень российские солдаты эту [советскую] технику использовали. В итоге, значительная часть парка оказалась выбитой. Речь про танки, БТР и БМП. <…> В итоге современная военная техника наконец-то появилась в войсках. Этой зимой я впервые увидел в действие танки Т-90 и „Терминаторы“. Их пока не так уж много, но это пока», — написал пермский штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат».

Григоренко выразил уверенность, что по итогам СВО начнется «настоящее перевооружение» армии РФ. По его мнению, она должна стать самой мощной в Евразии.

Ранее Штурмовик из Кургана рассказывал, что ВСУ завидуют российским бойцам из-за отечественных боевых машин. При этом военнослужащий подчеркнул, что противник ценит советские танки больше, чем западную современную бронетехнику.

Вооруженные силы России принимают участие в СВО с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что операция — это вынужденная мера, направленная на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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На смену «выбитой» устаревшей техники пришли современные бронемобили. Российская армия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине с большим парком советских тяжелых машин, рассказал экс-депутат заксобрания Прикамья и участник конфликта Александр Григоренко. «Все прошлое лето и осень российские солдаты эту [советскую] технику использовали. В итоге, значительная часть парка оказалась выбитой. Речь про танки, БТР и БМП. <…> В итоге современная военная техника наконец-то появилась в войсках. Этой зимой я впервые увидел в действие танки Т-90 и „Терминаторы“. Их пока не так уж много, но это пока», — написал пермский штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». Григоренко выразил уверенность, что по итогам СВО начнется «настоящее перевооружение» армии РФ. По его мнению, она должна стать самой мощной в Евразии. Ранее Штурмовик из Кургана рассказывал, что ВСУ завидуют российским бойцам из-за отечественных боевых машин. При этом военнослужащий подчеркнул, что противник ценит советские танки больше, чем западную современную бронетехнику. Вооруженные силы России принимают участие в СВО с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что операция — это вынужденная мера, направленная на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины.
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