Пермские власти не могут собрать деньги в бюджет

Бюджет Пермского края собрал лишь треть от запланированных доходов

10 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Дефицит краевого бюджета на 1 марта составляет 14 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В бюджет Пермского края на 1 марта поступило 12,5 млрд рублей. Это 33,5% от плана на первый квартал 2023 года и 6% от плана на год. Информация об этом содержится в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. По налогу на прибыль организаций (основной источник пополнения бюджета) было перечислено 1,49 млрд (14,6% от плана на квартал), по НДФЛ — 1,53 млрд рублей (17%). Перевыполнен план по поступлениям от использования госимущества — 113,9% (4,2 млн рублей). Пермский край получил 53% в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (4,1 млрд рублей). По расходам в I квартале бюджет исполнен на 51,6%. Дефицит на 1 марта составляет почти 14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января сменилась система уплаты налогов, из-за чего пермский бюджет недосчитался 700 млн рублей. Власти готовы пойти на сокращение статей бюджета.

В бюджет Пермского края на 1 марта поступило 12,5 млрд рублей. Это 33,5% от плана на первый квартал 2023 года и 6% от плана на год. Информация об этом содержится в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. По налогу на прибыль организаций (основной источник пополнения бюджета) было перечислено 1,49 млрд (14,6% от плана на квартал), по НДФЛ — 1,53 млрд рублей (17%). Перевыполнен план по поступлениям от использования госимущества — 113,9% (4,2 млн рублей). Пермский край получил 53% в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (4,1 млрд рублей). По расходам в I квартале бюджет исполнен на 51,6%. Дефицит на 1 марта составляет почти 14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января сменилась система уплаты налогов, из-за чего пермский бюджет недосчитался 700 млн рублей. Власти готовы пойти на сокращение статей бюджета.