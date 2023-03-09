09 марта 2023

Пермские власти не могут собрать деньги в бюджет

Бюджет Пермского края собрал лишь треть от запланированных доходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит краевого бюджета на 1 марта составляет 14 млрд рублей Фото:

В бюджет Пермского края на 1 марта поступило 12,5 млрд рублей. Это 33,5% от плана на первый квартал 2023 года и 6% от плана на год. Информация об этом содержится в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания.

По налогу на прибыль организаций (основной источник пополнения бюджета) было перечислено 1,49 млрд (14,6% от плана на квартал), по НДФЛ — 1,53 млрд рублей (17%). Перевыполнен план по поступлениям от использования госимущества — 113,9% (4,2 млн рублей). Пермский край получил 53% в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (4,1 млрд рублей).

По расходам в I квартале бюджет исполнен на 51,6%. Дефицит на 1 марта составляет почти 14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января сменилась система уплаты налогов, из-за чего пермский бюджет недосчитался 700 млн рублей. Власти готовы пойти на сокращение статей бюджета.

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В бюджет Пермского края на 1 марта поступило 12,5 млрд рублей. Это 33,5% от плана на первый квартал 2023 года и 6% от плана на год. Информация об этом содержится в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. По налогу на прибыль организаций (основной источник пополнения бюджета) было перечислено 1,49 млрд (14,6% от плана на квартал), по НДФЛ — 1,53 млрд рублей (17%). Перевыполнен план по поступлениям от использования госимущества — 113,9% (4,2 млн рублей). Пермский край получил 53% в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (4,1 млрд рублей). По расходам в I квартале бюджет исполнен на 51,6%. Дефицит на 1 марта составляет почти 14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января сменилась система уплаты налогов, из-за чего пермский бюджет недосчитался 700 млн рублей. Власти готовы пойти на сокращение статей бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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