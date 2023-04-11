Кремлевский куратор прилетел в Екатеринбург из-за конфликтов

Куратор хочет собрать информацию от разных участников конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге 11 апреля работает сотрудник администрации президента РФ Петр Халанский — куратор региона. По данным URA.RU, у него запланированы отдельные встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым — в том числе по поводу конфликтных выборов в гордуму. Официальных комментариев власти пока не дают.

Как писало URA.RU, Орлов по итогам сентябрьских выборов хотел зачистить думу от депутатов, связанных с бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив») и сместить близкого к нему спикера Игоря Володина. В ответ на это фракция Кочеткова грозилась заблокировать поправки в Устав, предполагающие изменение схемы выборов. В последний момент в конфликт вмешался Куйвашев.

По итогам закрытой встречи 6 апреля было решено, что формировать список кандидатов будет не мэрия, а политтехнолог Ринат Хазеев, а Кочетков сохранит фракцию в новой думе. Кроме того, губернатор, выслушав Кочеткова, согласился сменить руководство на «Водоканале», назначив гендиректором близкого к Кочеткову депутата Антона Гусева.

В результате 11 апреля дума без проблем утвердила поправки к Уставу. Количество одномандатных округов увеличилось с 18 до 25, а число «списочных» мест сократилось с 18 до десяти.