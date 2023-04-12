12 апреля 2023
11 апреля 2023

В ХМАО напавшего с топором на жену и сотрудников Росгвардии приговорили к семи годам лишения свободы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Пьяный житель Нижнесортымского пытался бросить топор в росгвардейцев Фото:

Суд ХМАО признал виновным 52-летнего жителя Нижнесортымского, который угрожал жене и приехавшим на вызов сотрудникам Росгвардии топором. В прокуратуре Югры сообщили, что мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

«Суд ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нижнесортымского, который, взяв топор, угрожал жене и прибывшим на вызов соседей сотрудникам Росгвардии физической расправой. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год со штрафом 50 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

В ходе задержания мужчина бросил нож в сотрудника полиции, но того спас бронежилет. После этого он взял топор и замахнулся, но росгвардейцы смогли пресечь его действия. «Отбывать первые 2,5 года он будет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.

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Суд ХМАО признал виновным 52-летнего жителя Нижнесортымского, который угрожал жене и приехавшим на вызов сотрудникам Росгвардии топором. В прокуратуре Югры сообщили, что мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. «Суд ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нижнесортымского, который, взяв топор, угрожал жене и прибывшим на вызов соседей сотрудникам Росгвардии физической расправой. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год со штрафом 50 тысяч рублей», — сообщает ведомство. В ходе задержания мужчина бросил нож в сотрудника полиции, но того спас бронежилет. После этого он взял топор и замахнулся, но росгвардейцы смогли пресечь его действия. «Отбывать первые 2,5 года он будет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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