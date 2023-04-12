В ХМАО напавшего с топором на жену и сотрудников Росгвардии приговорили к семи годам лишения свободы

Суд ХМАО признал виновным 52-летнего жителя Нижнесортымского, который угрожал жене и приехавшим на вызов сотрудникам Росгвардии топором. В прокуратуре Югры сообщили, что мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.
«Суд ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нижнесортымского, который, взяв топор, угрожал жене и прибывшим на вызов соседей сотрудникам Росгвардии физической расправой. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год со штрафом 50 тысяч рублей», — сообщает ведомство.
В ходе задержания мужчина бросил нож в сотрудника полиции, но того спас бронежилет. После этого он взял топор и замахнулся, но росгвардейцы смогли пресечь его действия. «Отбывать первые 2,5 года он будет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.
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