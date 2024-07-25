Самолет из Нижневартовска вылетел в Уфу после задержки на 13 часов

Самолет авиакомпании Utair вылетел из Нижневартовска (ХМАО) в Уфу после задержки на 13 с половиной часов. По расписанию борт должен был отправиться в пункт назначения еще вечером 25 июня, однако из-за технических проблем рейс задержали.
«К сведению пассажиров, закончен спецконтроль и предполетный досмотр на рейс UT 152 в г. Уфа», — сообщили в аэропорту Нижневартовска перед вылетом самолета около 10 утра. Информационные сообщения транслируются на сайте воздушной гавани.
По данным сервиса Flightradar, лайнер вылетел из Нижневартовска около 40 минут назад. Рейс сначала задержали на семь с половиной часов, а утром — еще на шесть. Это произошло по технической причине. Уральская транспортная прокуратура взяла случай на контроль.
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