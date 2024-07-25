Жители Радужного написали множество нелестных отзывов об экс-мэре города Наталье Гулиной (с конца мая возглавляет департамент внутренней политики округа) в telegram-канале главы региона. Но Руслан Кухарук во время встречи с чиновниками администрации публично выступил в ее защиту, передает журналист URA.RU.
«Кто-то говорит, что при ней все изменилось, кто-то — что не изменилось. Во всяком случае, сегодня вижу, что многие объекты (по городской среде и дорожное полотно) — видно, что это свежие работы», — заметил Кухарук.
Жители оставляли саркастичные комментарии о том, что к приезду Кухарука местные власти активно занялись приведением города в порядок. «А мы то думаем с чего это вдруг Радужный „вылизывать“ так усердно начали: столбы, заборы, скамейки, бордюры красят, траву косят... Давненько мы такого не видели», — написала некая Оксана.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию приезда врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный. Он отправился туда с инспекцией 26 июля.
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