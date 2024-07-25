25 июля 2024

Врио губернатора ХМАО Кухарук вступился за подчиненную после ее критики в соцсетях. Видео

Кухарук вступился за экс-мэра Радужного Гулину, которую раскритиковали жители
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поддержал экс-мэра Радужного Наталью Гулину
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поддержал экс-мэра Радужного Наталью Гулину Фото:

Жители Радужного написали множество нелестных отзывов об экс-мэре города Наталье Гулиной (с конца мая возглавляет департамент внутренней политики округа) в telegram-канале главы региона. Но Руслан Кухарук во время встречи с чиновниками администрации публично выступил в ее защиту, передает журналист URA.RU.

«Кто-то говорит, что при ней все изменилось, кто-то — что не изменилось. Во всяком случае, сегодня вижу, что многие объекты (по городской среде и дорожное полотно) — видно, что это свежие работы», — заметил Кухарук.

Жители оставляли саркастичные комментарии о том, что к приезду Кухарука местные власти активно занялись приведением города в порядок. «А мы то думаем с чего это вдруг Радужный „вылизывать“ так усердно начали: столбы, заборы, скамейки, бордюры красят, траву косят... Давненько мы такого не видели», — написала некая Оксана.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию приезда врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный. Он отправился туда с инспекцией 26 июля.

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Жители Радужного написали множество нелестных отзывов об экс-мэре города Наталье Гулиной (с конца мая возглавляет департамент внутренней политики округа) в telegram-канале главы региона. Но Руслан Кухарук во время встречи с чиновниками администрации публично выступил в ее защиту, передает журналист URA.RU. «Кто-то говорит, что при ней все изменилось, кто-то — что не изменилось. Во всяком случае, сегодня вижу, что многие объекты (по городской среде и дорожное полотно) — видно, что это свежие работы», — заметил Кухарук. Жители оставляли саркастичные комментарии о том, что к приезду Кухарука местные власти активно занялись приведением города в порядок. «А мы то думаем с чего это вдруг Радужный „вылизывать“ так усердно начали: столбы, заборы, скамейки, бордюры красят, траву косят... Давненько мы такого не видели», — написала некая Оксана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию приезда врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный. Он отправился туда с инспекцией 26 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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