Жители Нижневартовска устроили драку с ножами на глазах у прохожих

В Нижневартовске (ХМАО) двое мужчин устроили потасовку на глазах у прохожих. Очевидец сообщил о драке в полицию. Вартовчанин успел ударить оппонента ножом, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«В дежурную часть отдела полиции по Нижневартовску с сообщением о драке обратилась местная жительница. На место происшествия оперативно прибыли участковые. В районе дома по улице Северная они заметили потасовку между двумя мужчинами и незамедлительно вмешались. Один из участников драки успел нанести другому удар ножом в область правого плеча», — следует из сообщения.
Вартовчанин, пырнувший ножом другого мужчину, признался в содеянном. Он пояснил, что драка завязалась на бытовой почве. Полицейские завели на него уголовное дело. Конфликт проверит сургутская прокуратура.
Накануне в ХМАО случилась еще одна драка. Инцидент произошел в Сургуте на глазах у прохожих. Очевидцы утверждают, что в руках у участников потасовки было холодное оружие. Конфликт проверит сургутская прокуратура.
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