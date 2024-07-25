25 июля 2024

Жители Нижневартовска устроили драку с ножами на глазах у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска пырнул ножом мужчину
Житель Нижневартовска пырнул ножом мужчину Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое мужчин устроили потасовку на глазах у прохожих. Очевидец сообщил о драке в полицию. Вартовчанин успел ударить оппонента ножом, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«В дежурную часть отдела полиции по Нижневартовску с сообщением о драке обратилась местная жительница. На место происшествия оперативно прибыли участковые. В районе дома по улице Северная они заметили потасовку между двумя мужчинами и незамедлительно вмешались. Один из участников драки успел нанести другому удар ножом в область правого плеча», — следует из сообщения.

Вартовчанин, пырнувший ножом другого мужчину, признался в содеянном. Он пояснил, что драка завязалась на бытовой почве. Полицейские завели на него уголовное дело. Конфликт проверит сургутская прокуратура.

Накануне в ХМАО случилась еще одна драка. Инцидент произошел в Сургуте на глазах у прохожих. Очевидцы утверждают, что в руках у участников потасовки было холодное оружие. Конфликт проверит сургутская прокуратура.

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В Нижневартовске (ХМАО) двое мужчин устроили потасовку на глазах у прохожих. Очевидец сообщил о драке в полицию. Вартовчанин успел ударить оппонента ножом, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «В дежурную часть отдела полиции по Нижневартовску с сообщением о драке обратилась местная жительница. На место происшествия оперативно прибыли участковые. В районе дома по улице Северная они заметили потасовку между двумя мужчинами и незамедлительно вмешались. Один из участников драки успел нанести другому удар ножом в область правого плеча», — следует из сообщения. Вартовчанин, пырнувший ножом другого мужчину, признался в содеянном. Он пояснил, что драка завязалась на бытовой почве. Полицейские завели на него уголовное дело. Конфликт проверит сургутская прокуратура. Накануне в ХМАО случилась еще одна драка. Инцидент произошел в Сургуте на глазах у прохожих. Очевидцы утверждают, что в руках у участников потасовки было холодное оружие. Конфликт проверит сургутская прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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