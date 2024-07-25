Кухарук ответил на претензию об утаивании мест и времени его встреч с жителями ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, объехав больше половины муниципалитетов округа, попросил департамент внутренней политики и власти муниципалитетов не скрывать время и место проведения встреч с ним от жителей. Заявление он сделал в ходе одного из таких мероприятий в Радужном, куда прибыл с рабочей поездкой, передает корреспондет URA.RU.
«Это моя принципиальная позиция. Для чего встречи проводить, если их скрывать? Те люди, которые пишут, что не могут попасть, — связаться нужно обязательно с этими людьми. Чтобы они пришли на встречу и озвучили вопросы, которые их волнуют», — обратился к подчиненным глава региона.
Прежде жалобы на то, что их не пускают на встречи с Кухаруком, звучали в крупных городах Югры. Местные власти могли фильтровать состав участников, называя это мероприятие «общением с трудовыми коллективами». Жители пожаловались Кухаруку на муниципальный фильтр в комментариях к его постам в соцсетях.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочего визита главы региона в Радужный. Кухарук проинспектировал знаковые стройки и социальные учреждения города, встретился с политбомондом и жителями в ДК «Нефтяник».
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