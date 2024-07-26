Жители ХМАО заметили столб дыма около мусорного полигона ЛТД, который находится на 27 километре трассы между Сургутом и Лянтором. Читатель поделился с URA.RU видео.
«Не доезжая до сургутского моста. В том районе находится мусорный полигон», —сообщил агентству читатель. В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU прокомментировали, что в дежурную часть не поступали сообщения из Сургутского района.
Источник агентства, близкий к работе оперативных служб, сообщил, что задымление произошло на частном «Полигоне-ЛТД». Он находится на автодороге Сургут — Лянтор. «За неделю этот полигон горел уже дважды», — добавил источник. Связаться с руководством полигона не удалось. По указанным на сайте номерам телефона никто не ответил на телефонный звонок.
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