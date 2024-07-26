Жители ХМАО заметили столб дыма около мусорного полигона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургутском районе дымится мусорный полигон
В Сургутском районе дымится мусорный полигон Фото:

Жители ХМАО заметили столб дыма около мусорного полигона ЛТД, который находится на 27 километре трассы между Сургутом и Лянтором. Читатель поделился с URA.RU видео.

«Не доезжая до сургутского моста. В том районе находится мусорный полигон», —сообщил агентству читатель. В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU прокомментировали, что в дежурную часть не поступали сообщения из Сургутского района.

Источник агентства, близкий к работе оперативных служб, сообщил, что задымление произошло на частном «Полигоне-ЛТД». Он находится на автодороге Сургут — Лянтор. «За неделю этот полигон горел уже дважды», — добавил источник. Связаться с руководством полигона не удалось. По указанным на сайте номерам телефона никто не ответил на телефонный звонок.

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Жители ХМАО заметили столб дыма около мусорного полигона ЛТД, который находится на 27 километре трассы между Сургутом и Лянтором. Читатель поделился с URA.RU видео. «Не доезжая до сургутского моста. В том районе находится мусорный полигон», —сообщил агентству читатель. В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU прокомментировали, что в дежурную часть не поступали сообщения из Сургутского района. Источник агентства, близкий к работе оперативных служб, сообщил, что задымление произошло на частном «Полигоне-ЛТД». Он находится на автодороге Сургут — Лянтор. «За неделю этот полигон горел уже дважды», — добавил источник. Связаться с руководством полигона не удалось. По указанным на сайте номерам телефона никто не ответил на телефонный звонок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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