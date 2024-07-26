Мэрия Сургута расселит аварийный дом, на который пожаловались Бастрыкину

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Мэрия Сургута расселит аварийный дом на Мечникова
Мэрия Сургута расселит аварийный дом на Мечникова Фото:

Администрация Сургута (ХМАО) расселит аварийный дом по улице Мечникова, жители которого пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Заключением межведомственной комиссии от 10.06.2024 в отношении дома 13 по улице Мечникова принято решение о признании его аварийным и подлежащим сносу. Распоряжением администрации города срок сноса установлен на 2025-2026 годы. В связи с отсутствием в текущем году достаточного финансирования администрацией города в адрес правительства Югры направлен запрос о необходимости выделения средств окружного бюджета на расселение данного дома», — прокомментировали в пресс-службе.

Если окружное правительство выделит деньги в этом году, администрация Сургута незамедлительно займется расселением ветхого жилья. Проверить аварийный дом на Мечникова потребовал глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Жильцы обратились к главе СКР, поскольку стали опасаться за свою жизнь.

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Администрация Сургута (ХМАО) расселит аварийный дом по улице Мечникова, жители которого пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Заключением межведомственной комиссии от 10.06.2024 в отношении дома 13 по улице Мечникова принято решение о признании его аварийным и подлежащим сносу. Распоряжением администрации города срок сноса установлен на 2025-2026 годы. В связи с отсутствием в текущем году достаточного финансирования администрацией города в адрес правительства Югры направлен запрос о необходимости выделения средств окружного бюджета на расселение данного дома», — прокомментировали в пресс-службе. Если окружное правительство выделит деньги в этом году, администрация Сургута незамедлительно займется расселением ветхого жилья. Проверить аварийный дом на Мечникова потребовал глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Жильцы обратились к главе СКР, поскольку стали опасаться за свою жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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