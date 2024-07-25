Роспотребнадзор обнаружил проблемы с водой в муниципалитете ХМАО

Во время исследования качества воды в поселке Пионерский Советского района Роспотребнадзор обнаружил, что отдельные пробы не соответствуют санитарным нормам. Однако общим качеством воды в населенном пункте инспекторы остались довольны. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве.
«В рамках социально-гигиенического мониторинга на территории городского поселения Пионерский Советского района за 6 месяцев 2024 года, отобрано из разводящей сети на санитарно-химические показатели 63 пробы, из них 8 проб не советовали гигиеническим нормативам. На органолептические показателям отобрано из разводящей сети 47 проб, из них неудовлетворительных — 6. По текущим показателям городское поселение Пионерский Советского района относится к населенному пункту, обеспеченному доброкачественной питьевой водой», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
До этого жители одной из новостроек в Пионерском пожаловались на грязную ржавую воду, которая периодически течет у них из-под крана. По словам жильцов, с проблемой они стали сталкиваться еще когда заселились в дом около 2,5 лет назад. Представители ресурсоснабжающей компании тогда заявляли, что взяли ситуацию под контроль, а недавние проблемы с водой объяснили промывкой сетей.
В Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что проводили плановую проверку поставщика воды в прошлом году и не нашли нарушений. «За 2023-2024 годы обращений/жалоб граждан в адрес управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре не поступало. Тем самым не предоставлено правовых оснований для проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий», — добавили инспекторы.
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