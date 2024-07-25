Аэропорт Сургута раскрыл самые популярные направления у пассажиров

Самыми популярными рейсами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) с начала 2024 года стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба на сайте сургутской авиагавани.
«Международный аэропорт Сургут по итогам первого полугодия 2024 года обслужил 1 045 729 пассажиров. Самые популярные направления: Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск», — следует из сообщения.
Также в сургутском аэропорту выросло количество пассажиров международных направлений. Среди самых популярных маршрутов — Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ташкент (Узбекистан).
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