25 июля 2024

Аэропорт Сургута раскрыл самые популярные направления у пассажиров

Из Сургута пассажиры чаще всего летают в Москву, Уфу и Махачкалу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пассажиров сургутского аэропорта вырос спрос на международные авиалинии
У пассажиров сургутского аэропорта вырос спрос на международные авиалинии Фото:

Самыми популярными рейсами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) с начала 2024 года стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба на сайте сургутской авиагавани.

«Международный аэропорт Сургут по итогам первого полугодия 2024 года обслужил 1 045 729 пассажиров. Самые популярные направления: Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск», — следует из сообщения.

Также в сургутском аэропорту выросло количество пассажиров международных направлений. Среди самых популярных маршрутов — Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ташкент (Узбекистан).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми популярными рейсами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) с начала 2024 года стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба на сайте сургутской авиагавани. «Международный аэропорт Сургут по итогам первого полугодия 2024 года обслужил 1 045 729 пассажиров. Самые популярные направления: Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск», — следует из сообщения. Также в сургутском аэропорту выросло количество пассажиров международных направлений. Среди самых популярных маршрутов — Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ташкент (Узбекистан).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...