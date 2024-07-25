Вуз в ХМАО научит инженеров конструировать беспилотники

Югорский госуниверситет вошел в число провайдеров для реализации обучения в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Проект подразумевает подготовку специалистов для разработки и производства беспилотников на базе вузов.
«ЮГУ вошел в число 27 провайдеров, которые получили статус опорного центра по подготовке кадров для решения инженерных задач в сфере БАС для конкретных заказчиков. Это новое и перспективное направление для нашего университета, которое, уверен, принесет пользу как для региона и страны в целом», — сообщил ректора вуза Роман Кучин в своем telegram-канале.
Разработчиком программ обучения стал университет национальной технической инициативы 2035. По его данным, самые востребованные направления в сфере БАС — это проектирование конструкций, сборка беспилотников и их ремонт.
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