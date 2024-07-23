ФСБ поймала на взятках начальника подразделения УФСИН по ХМАО

Начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию, сообщила URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области.
«[Подозреваемый] действовал вопреки интересам службы, преследуя личную и корыстную заинтересованность. А именно получал денежные средства от осужденных, которым организовывал пронос на режимную территорию исправительного учреждения запрещенных предметов», — говорится в сообщении.
Сейчас сургутские следователи возбудили несколько уголовных дел. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!