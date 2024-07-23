23 июля 2024

ФСБ поймала на взятках начальника подразделения УФСИН по ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудника заподозрили в получении взяток
Сотрудника заподозрили в получении взяток Фото:

Начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию, сообщила URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области.

«[Подозреваемый] действовал вопреки интересам службы, преследуя личную и корыстную заинтересованность. А именно получал денежные средства от осужденных, которым организовывал пронос на режимную территорию исправительного учреждения запрещенных предметов», — говорится в сообщении.

Сейчас сургутские следователи возбудили несколько уголовных дел. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию, сообщила URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области. «[Подозреваемый] действовал вопреки интересам службы, преследуя личную и корыстную заинтересованность. А именно получал денежные средства от осужденных, которым организовывал пронос на режимную территорию исправительного учреждения запрещенных предметов», — говорится в сообщении. Сейчас сургутские следователи возбудили несколько уголовных дел. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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