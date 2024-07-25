25 июля 2024

В Белоярском районе ХМАО организовали 20 летних детских лагерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо пребывания на территории района, дети могут посетить смены в краснодарских оздоровительных лагерях
Помимо пребывания на территории района, дети могут посетить смены в краснодарских оздоровительных лагерях Фото:

В Белоярском районе (ХМАО) для детей организовали 20 летних лагерей. Также школьники района могут отдохнуть в лагерях Краснодарского края, сообщил глава местной администрации Сергей Маненков. 

«В летний период в районе организовано 20 летних лагерей для отдыха и оздоровления детей. Организован и выездной отдых ребят в оздоровительные лагеря Краснодарского края», — рассказал Маненков в своем telegram-канале.

Он уточнил, что досугом детей в этих лагерях занимаются не только образовательные учреждения, но и учреждения культуры, спорта и социальной защиты населения. Также он поделился, что на летний период местные власти трудоустроили 360 подростков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд.

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В Белоярском районе (ХМАО) для детей организовали 20 летних лагерей. Также школьники района могут отдохнуть в лагерях Краснодарского края, сообщил глава местной администрации Сергей Маненков.  «В летний период в районе организовано 20 летних лагерей для отдыха и оздоровления детей. Организован и выездной отдых ребят в оздоровительные лагеря Краснодарского края», — рассказал Маненков в своем telegram-канале. Он уточнил, что досугом детей в этих лагерях занимаются не только образовательные учреждения, но и учреждения культуры, спорта и социальной защиты населения. Также он поделился, что на летний период местные власти трудоустроили 360 подростков. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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