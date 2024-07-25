В Белоярском районе ХМАО организовали 20 летних детских лагерей

В Белоярском районе (ХМАО) для детей организовали 20 летних лагерей. Также школьники района могут отдохнуть в лагерях Краснодарского края, сообщил глава местной администрации Сергей Маненков.
«В летний период в районе организовано 20 летних лагерей для отдыха и оздоровления детей. Организован и выездной отдых ребят в оздоровительные лагеря Краснодарского края», — рассказал Маненков в своем telegram-канале.
Он уточнил, что досугом детей в этих лагерях занимаются не только образовательные учреждения, но и учреждения культуры, спорта и социальной защиты населения. Также он поделился, что на летний период местные власти трудоустроили 360 подростков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд.
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