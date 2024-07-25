25 июля 2024

В ХМАО вырос спрос на IT-специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО IT-специалистам готовы платить по 70 тысяч рублей
В ХМАО IT-специалистам готовы платить по 70 тысяч рублей Фото:

С начала 2024 года в ХМАО на 34% вырос спрос на услуги системных администраторов. IT-специалистам предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter.

«За минувшие шесть месяцев года работодатели Югры стали активнее открывать вакансии для системных администраторов: рост год к году составил 34%. При этом уровень конкуренции достаточно высокий и составляет 15,7 резюме на место», —  поделились эксперты.

Больше всего в IT-специалистах нуждаются работодатели из таких отраслей, как информационные технологии, строительство и недвижимость, нефть и газ, розничная торговля, автобизнес. Соискателям предлагают в среднем 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о росте спроса на услуги сварщиков. В ХМАО работникам готовы платить по 150 тысяч рублей.

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С начала 2024 года в ХМАО на 34% вырос спрос на услуги системных администраторов. IT-специалистам предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter. «За минувшие шесть месяцев года работодатели Югры стали активнее открывать вакансии для системных администраторов: рост год к году составил 34%. При этом уровень конкуренции достаточно высокий и составляет 15,7 резюме на место», —  поделились эксперты. Больше всего в IT-специалистах нуждаются работодатели из таких отраслей, как информационные технологии, строительство и недвижимость, нефть и газ, розничная торговля, автобизнес. Соискателям предлагают в среднем 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о росте спроса на услуги сварщиков. В ХМАО работникам готовы платить по 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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