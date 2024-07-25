В ХМАО вырос спрос на IT-специалистов

С начала 2024 года в ХМАО на 34% вырос спрос на услуги системных администраторов. IT-специалистам предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter.
«За минувшие шесть месяцев года работодатели Югры стали активнее открывать вакансии для системных администраторов: рост год к году составил 34%. При этом уровень конкуренции достаточно высокий и составляет 15,7 резюме на место», — поделились эксперты.
Больше всего в IT-специалистах нуждаются работодатели из таких отраслей, как информационные технологии, строительство и недвижимость, нефть и газ, розничная торговля, автобизнес. Соискателям предлагают в среднем 70 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало о росте спроса на услуги сварщиков. В ХМАО работникам готовы платить по 150 тысяч рублей.
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