Бастрыкин взял на контроль нападение подростков на супругов в Челябинской области

16 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Глава Следственного комитета поручил проверить нападение детей мигрантов на магнитогорцев и доложить о результатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нападение подростков — детей мигрантов — на супругов в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В социальных медиа сообщается, что многочисленная группа подростков — детей мигрантов — напала на семейную пару в парке в городе Магнитогорске Челябинской области, высказав в их адрес угрозы, а также применив насилие. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы. Как сообщает Следственный комитет, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Также под контроль взят ход процессуальной проверки магнитогорского инцидента. Как сообщало URA.RU, нападение на магнитогорцев произошло 13 апреля. На жителей, гуляющих в парке Правобережного района, налетело более двадцати детей мигрантов с палками, топорами, клюшками и камнями.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нападение подростков — детей мигрантов — на супругов в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В социальных медиа сообщается, что многочисленная группа подростков — детей мигрантов — напала на семейную пару в парке в городе Магнитогорске Челябинской области, высказав в их адрес угрозы, а также применив насилие. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы. Как сообщает Следственный комитет, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Также под контроль взят ход процессуальной проверки магнитогорского инцидента. Как сообщало URA.RU, нападение на магнитогорцев произошло 13 апреля. На жителей, гуляющих в парке Правобережного района, налетело более двадцати детей мигрантов с палками, топорами, клюшками и камнями.