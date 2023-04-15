15 апреля 2023

Бастрыкин взял на контроль нападение подростков на супругов в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Глава Следственного комитета поручил проверить нападение детей мигрантов на магнитогорцев и доложить о результатах Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нападение подростков — детей мигрантов — на супругов в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В социальных медиа сообщается, что многочисленная группа подростков — детей мигрантов — напала на семейную пару в парке в городе Магнитогорске Челябинской области, высказав в их адрес угрозы, а также применив насилие. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает Следственный комитет, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Также под контроль взят ход процессуальной проверки магнитогорского инцидента.

Как сообщало URA.RU, нападение на магнитогорцев произошло 13 апреля. На жителей, гуляющих в парке Правобережного района, налетело более двадцати детей мигрантов с палками, топорами, клюшками и камнями.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нападение подростков — детей мигрантов — на супругов в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В социальных медиа сообщается, что многочисленная группа подростков — детей мигрантов — напала на семейную пару в парке в городе Магнитогорске Челябинской области, высказав в их адрес угрозы, а также применив насилие. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении пресс-службы. Как сообщает Следственный комитет, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Также под контроль взят ход процессуальной проверки магнитогорского инцидента. Как сообщало URA.RU, нападение на магнитогорцев произошло 13 апреля. На жителей, гуляющих в парке Правобережного района, налетело более двадцати детей мигрантов с палками, топорами, клюшками и камнями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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